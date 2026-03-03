Sorana Cîrstea, la primul turneu după despărțirea de Alexandru Țiriac. Drum deschis la Miami

Începe primul din cele două turnee care fac parte din așa-numitul „Sunshine Double” și care cuprinde Indina Wells și Miami, turnee de categoria WTA 1.000. Competiția de la Miami este programată între 4 și 15 martie, dar calificrăile sunt în derulare.

Sorana Cîrstea, 35 de ani, întâlnește în primul tur la Indian Wells o altă veterană, Tatjana Maria din Germania, 38 de ani și locul 59 WTA.

Cele două se cunosc foarte bine din circuit, iar Sori o conduce pe nemțoaică la meciurile directe cu 4-1. Ultima lor confruntare datează din 2023 de la Wimbledon, când Cîrstea a învins în primul tur cu 2-1, scor 6-1, 2-6, 6-3.

Dacă trece de jucătoarea din Germania, pe Sorana o așteaptă în turul 2 o partidă mai dificilă cu rusoaica Diana Schnaider, 20 WTA. Aceasta stă în primul tur, pentru că este cap de serie 21. „Sori” este la primul turneu fără Alexandru Țiriac ca partener oficial. Fiului magnatului a susținut-o și a ajutat-o să atingă forma excelentă din prezent. Sportiva din Târgoviște este pe locul 38 WTA.

Prima rachetă a României, Jaqueline Cristian, 35 WTA o va înfrunta pe revelația începutului de an, indonezianca Janice Tjen, 39 WTA. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum pe terenul de tenis.

Cristian a participat ultima oară la turneul de la Dubai, unde a ajuns până în turul 3, acolo unde nu a putut trece de Mirra Andreeva.

În cazul în care va fi victorioasă, Cristian va da în a doua rundă de tânăra australiancă de 19 ani, Maia Join, 29 WTA.

Gabriela Ruse întâlnește o jucătoare pe care tocmai a învins-o la Australian Open. Este vorba despre australianca Ajla Tomljanovic, 85 WTA de care a trecut la AO în primul tur cu 6-4, 6-4.

Ruse o conduce pe Ajla Tomljanovic cu 2-1 la întâlnirile directe. O victorie o va aduce pe româncă în turul 2 în fața chinezoaicei Xinyu Wang, 30 WTA