search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Scurgerile de gaze ucid de 100 de ori mai mult în România decât în Europa de Vest

0
0
Publicat:

Scurgerile de gaze provoacă în România de 100 de ori mai multe decese decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Explozie provocată de scurgeri de gaze
Scurgerile de gaze provoacă foarte multe decese în România. Foto Shutterstock

„În fiecare an, în România mor oameni din cauze care ar putea fi evitate. Scurgerile de gaze fac de 100 de ori mai multe victime în România, raportat la 50.000 km de conducte de distribuție, decât în Europa de Vest. În spatele acestor cifre reci se ascund povești dureroase: familii întregi distruse într-o clipă, copii care își pierd părinții, oameni care rămân fără casă și fără speranță. Totul, din neglijență, neglijare sau lipsă de informare.

De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat. În multe locuințe, siguranța este tratată ca un moft, nu ca o obligație. În timp ce în Europa de Vest verificările sunt făcute periodic, la noi, ele sunt adesea văzute ca o formalitate sau o cheltuială în plus”, consideră Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit acestuia, un raport MARCOGAZ privind Siguranța Sistemelor de Distribuție Gaze în Europa de Vest a analizat accidentele din 8 țări situate în Europa de Vest, în perioada 2017 - 2022.

Totalul rețelei analizate a avut o lungime de 1,235 milioane km de conducte, care deservea 68,1 milioane de clienți, numărul accidentelor raportate fiind între 12 și 32/an (în funcție de an și țară); decesele raportate: 7 decese în 2019 și 13 decese în anul 2021, în restul anilor (2017, 2018, 2020, 2022) nefiind înregistrat niciun deces.

Ca atare, frecvența medie a accidentelor (explozii/intoxicări) a fost de aproximativ 1 accident / 50.000 km de rețea, frecvența medie a deceselor pe întreaga perioadă analizată fiind de 0,13 decese / 50.000 km de rețea.

În consluzie, arată analiza AEI, nivelul de siguranță al rețelelor de distribuție a gazelor din Europa de Vest este foarte ridicat și în continuă îmbunătățire, majoritatea incidentelor au cauze externe rețelei (săpături, erori umane, coroziune). În plus, în peste 80 % dintre cazuri, accidentele nu au produs victime, rata de deces fiind de 10–20 ori mai mică decât în anii 1990. „Nu există tendință de creștere a riscului odată cu vârsta rețelei, dacă întreținerea este adecvată”, se arată în raport.

De 100 ori mai mulți morți în România

Conform estimării AEI privind situația Siguranței Sistemelor de Distribuție Gaze din România, bazată pe analizarea a 0,049 milioane km de conducte, care deservesc 3,8 milioane, în România se înregistrează între 100 și 300 de accidente pe an, numărul deceselor fiind cuprins între 10 și 30 de persoane pe an. ceea ce înseamnă o frecvență a accidentelor de aproximativ 150/50.000 km de rețea, respectiv o frecvență medie a deceselor de 15 decese / 50.000 km de rețea.

„De 100 ori mai mulți morți în România, la un km de conductă de distribuție gaze, decât în Europa de Vest. De 150 ori mai multe accidente în România, la un km de conductă de distribuție gaze, decât în Europa de Vest”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Concluzia acestei analize este că în România lipsa efectuării verificăriilor și a reviziilor instalațiilor de utilizare gaze este o cauză frecventă a accidentelor, la care se adaugă neglijența consumatorilor și a firmelor autorizate în domeniul gazelor naturale.

„România are o infrastructură de distribuție a gazelor aflată la o răscruce critică: deși acoperirea este tot mai mare, nivelul de siguranță este mult sub media europeană.

Totuși, experiența Europei de Vest arată că prin investiții susținute, mentenanță preventivă și educație publică, riscul poate fi redus de peste 50 de ori în mai puțin de un deceniu”, a punctat expertul în energie.

Ce e de făcut

În opinia AEI se impun următoarele:

• Schimbarea modului în care se procedează la realizarea verificarilor, revizilor șu reparațiilor instalațiilor de utilizare gaze.

• Accelerarea modernizării infrastructurii – înlocuirea completă a conductelor metalice vechi.

• Implementarea mentenanței predictive – folosind senzori, AI și baze de date pentru detectarea punctelor critice.

• Control riguros al instalațiilor rezidențiale – revizii obligatorii și sancțiuni pentru nerespectare.

• Campanii naționale de conștientizare privind siguranța utilizării gazelor.

• Transparență în raportarea incidentelor – crearea unui registru public de accidente și cauze.

• Digitalizarea completă a operatorilor – pentru monitorizare în timp real și intervenții rapide.

„Este momentul să înțelegem că viața nu are preț. O simplă verificare poate face diferența dintre o seară liniștită și o tragedie. O conductă reparată la timp poate salva o familie întreagă. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a fi atent, de a preveni și de a cere respectarea normelor de siguranță.

Nu mai putem ignora realitatea. Dar putem schimba asta. Prin informare, responsabilitate și respect față de viață. Siguranța începe cu fiecare dintre noi”, a adăugat Chisăliță.

Economie

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
gandul.ro
image
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
mediafax.ro
image
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
playtech.ro
image
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Cine primește și cum se calculează punctele de stabilitate
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate