Povara fiscală lovește persoanele cu handicap, care trăiesc cu frica zilei de mâine: „Deja aveam cureaua strânsă și acum a mai mutat-o două găuri”

Persoanele cu dizabilități continuă să resimtă povara fiscală chiar și după adoptarea recentă a reducerilor de taxe. Pentru mulți, venitul lunar este insuficient pentru a acoperi cheltuielile de bază, iar facturile la utilități și costurile pentru întreținere devin o sursă constantă de stres.

Lorina Miron are un venit lunar de aproximativ 3.000 de lei și mărturisește că se descurcă foarte greu. „Deja aveam cureaua strânsă și acum a mai mutat-o două găuri. Nu știm la ce să mai renunțăm, habar n-avem! Gazul, lumina, întreținerea, un abonament la cablu TV - lucruri necesare care te fac să te simți om. N-am la ce să renunț! Un stres pe care nu mi l-am imaginat și frica zilei de mâine, pentru că nu știm ce ordonață se va da și ce se va întâmpla cu noi”, a spus femeia, încadrată în categoria grad grav de handicap, pentru Digi24.

Situația este complicată și pentru Florin Diaconița. „Păi o să facem să ne descurcăm, decât să plătim tot, doar 50% e o diferență mică. Am 403 lei la taxe și impozite - mașina, ecarisajul și salubrizarea”, explică el.

Paula Cristea, președinta Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați, atrage atenția asupra limitelor măsurilor. „Această reducere nu înseamnă mai nimic. În momentul în care s-au gândit să facă 25% pentru gradul accentuat și 50% pentru cel grav. Chiar noi nu vrem... Ori ne dă tot, ori nimic, pentru că, în momentul în care noi suntem persoane cu handicap, suntem în fotoliul rulant, suntem accentuat, nimeni, dar nimeni nu ne angajează”, a spus aceasta, pentru sursa citată.

Guvernul a aprobat reducerea impozitelor locale pentru persoanele cu dizabilități după ce scutirea totală de la plata acestora a fost eliminată la începutul anului. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de 25%, cu introducerea unor plafoane valorice.

Facilitățile se aplică atât pentru locuințe, cât și pentru prima mașină, iar pentru un autovehicul cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc, reducerea este de 50% în cazul persoanelor cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat. Contribuabilii care au achitat deja impozite majorate pentru anul 2026 vor primi diferențele înapoi sau vor putea compensa sumele cu alte obligații fiscale viitoare.

În plus, clădirile mai vechi beneficiază de reducere: 15% pentru cele între 50 și 100 de ani și 25% pentru clădirile de peste 100 de ani. În cazul imobilelor renovate major, anul construcției se actualizează fiscal dacă valoarea clădirii a crescut cu cel puțin 50%.

În paralel, Guvernul a introdus și măsuri de relansare economică menite să sprijine mediul de afaceri. Printre acestea se numără deducerea a 3% din impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, creșterea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 la 5.000 de lei, extinderea termenului pentru angajarea primului salariat de la 30 la 90 de zile și stimulente fiscale pentru listarea la bursă.



