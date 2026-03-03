Noul ambasador al Republicii Moldova în România, primit de șefa diplomației Oana Țoiu. A primit scrisorile de acreditare

Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a fost primit de șefa diplomației române, Oana Țoiu, care i-a înmânat scrisorile de acreditare. Ulterior, cei doi au discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.

,,A fost reconfirmată continuarea eforturilor comune de amplificare a colaborării dintre ambele state în domeniile economiei, infrastructurii, energiei, cooperării regionale, dar și al legăturilor interinstituționale.Interlocutorii au subliniat importanța parteneriatului bilateral în domeniul integrării europene a Republicii Moldova, România fiind principalul susținător al acestui deziderat al țării noastre. Susținerea României este crucială pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe toate cele șase clustere, precum și în ce privește alte dosare asociate acestui proces”, au menționat responsabilii Ambasadei Republicii Moldova în România.

Conform reprezentanților misiunii diplomatice, Oana Țoiu ,,și-a exprimat încrederea că mandatul noului ambasador va genera un nou impuls relațiilor moldo-române, bazată atât pe afinitățile și legăturile mai mult decât speciale dintre cele două state și va amplifica dinamica dialogului în numeroase domenii de interes comun. Concomitent, Ministra a reiterat disponibilitatea autorităților române pentru consolidarea cooperării pe toate palierele, într-o manieră care să reflecte angajamentul ambelor părți de sprijin reciproc inclusiv în contextul actual de securitate tensionat”.

La sfârșitul lunii trecute, lidera de la Chișinău Maia Sandu a semnat decretul de numire al noului ambasador al Republicii Moldova în România.

Amănunte despre noul diplomat

Mihai Mîțu a preluat funcția de ambasador în România, ocupată în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2026 de Victor Chirilă, care a fost numit diplomat în Ucraina.

Noul ambasador al Republicii Moldova la București are 43 de ani. Conform CV-ului publicat pe pagina Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, acesta a ocupat din octombrie 2022 și până recent funcția de secretar general al MAE.

În perioada 2021–2022, a fost șef al Protocolului din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, iar între 2019 și 2021 a activat ca și consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România.

În intervalul 2011–2019, a fost secretar I în cadrul Departamentului Protocol Diplomatic de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, precum și consilier în cadrul aceluiași departament.

Între 2008 și 2011, a fost secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei, fiind acreditat și pentru Regatul Norvegiei și Republica Finlanda.

În perioada 2006–2008, a activat în calitate de secretar III și secretar II al Secției Ceremonial și Vizite din cadrul MAEIE.

Mihai Mîțu și-a început cariera diplomatică în 2005 ca atașat în cadrul Secției Imunități și Privilegii a Departamentului Protocol Diplomatic de Stat, MAEIE.

Acesta a primit medalia „Meritul Civic”, oferită de președintele țării vecine.