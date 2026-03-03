Tensiuni între Londra și Nicosia după ce o dronă a lovit baza militară de la Akrotiri. Ciprul amenință cu renegocierea acordului

Guvernul Ciprului a criticat Regatul Unit după un atac cu dronă asupra bazei aeriene britanice de la Akrotiri, incident care a determinat evacuarea locuitorilor din zonă și a alimentat tensiunile diplomatice dintre cele două părți, scrie politico.eu.

Autoritățile de la Nicosia au sugerat luni că o comunicare deficitară din partea Londrei ar fi contribuit la situația creată și nu au exclus posibilitatea renegocierii statutului bazelor britanice de pe insulă. Executivul cipriot susține că lipsa de claritate privind utilizarea acestor facilități militare — menținute de Regatul Unit după încetarea dominației coloniale — a plasat Ciprul în mijlocul crizei în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letymbiotis, a declarat că autoritățile privesc situația „cu nemulțumire”, afirmând că declarațiile oficiale britanice nu au oferit asigurări explicite că bazele vor fi folosite exclusiv în scopuri umanitare.

O dronă de tip Shahed a lovit baza Forțelor Aeriene Regale britanice puțin după miezul nopții, luni. Alte tentative de atac au fost interceptate ulterior în cursul zilei. Originea exactă a dronei nu a fost confirmată, însă presa locală sugerează că aceasta ar fi putut fi lansată din Liban. Între timp, un comandant de rang înalt al Gardienilor Revoluției din Iran a amenințat cu intensificarea atacurilor cu rachete asupra Ciprului, invocând o presupusă creștere a prezenței militare americane pe insulă.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că bazele din Cipru nu sunt utilizate de bombardiere americane și a subliniat că securitatea cetățenilor ciprioți este „de o importanță critică”. El a adăugat că atacul nu a fost o reacție la vreo decizie recentă a guvernului britanic și că, potrivit evaluărilor Londrei, drona fusese lansată înaintea unui anunț oficial făcut de executiv.

În timpul nopții, sirenele au răsunat în Akrotiri și în satele din apropiere, determinând locuitorii să își părăsească locuințele. Unii s-au refugiat în orașul Limassol sau în cazărmi ale armatei cipriote. Presa locală a relatat despre confuzia și teama resimțite de familii, care nu știau dacă să rămână sau să plece.

Zona a rămas evacuată pe parcursul zilei de luni. Guvernul cipriot a anunțat că va depune o plângere diplomatică oficială și a precizat că „nu este exclus nimic” în privința unei eventuale renegocieri a statutului bazelor.

Este pentru prima dată când una dintre bazele britanice din Cipru este lovită de la un atac cu rachetă revendicat de militanți libieni în 1986. Deși aceste baze sunt considerate teritoriu suveran britanic, Cipru este stat membru al Uniunii Europene și deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Akrotiri, situată în sudul insulei, pe o peninsulă aflată la sud-vest de Limassol, este una dintre cele două baze pe care Regatul Unit le-a păstrat după independența Ciprului, în 1960. De-a lungul timpului, aceasta a fost utilizată în operațiuni militare desfășurate în Irak, Siria și Yemen.