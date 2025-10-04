search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Salonul Auto București 2025: World Car of the Year, premiere electrice și spectacole de drift – tot ce trebuie să știi

Publicat:

Motoarele turate la maximum, luminile reflectoarelor și cele mai noi inovații din lumea mobilității: Salonul Auto București 2025 transformă capitala, între 7 și 12 octombrie, în centrul pasiunii auto și moto din România.

Una dintre edițiile Salonului Auto București Foto Facebook Salonul Auto București
Începe Salonul Auto București 2025 cu o serie de surprize Foto Facebook Salonul Auto București

În Pavilionul B2 de la Romexpo și zona exterioară adiacentă, peste 400 de modele de auto și moto și 1.500 de accesorii și echipamente brand au întâlnire la cel mai important eveniment auto al anului.

Timp de șase zile, Salonul Auto București & Accesorii 2025 devine un adevărat spectacol al mobilității (VEZI GALERIA FOTO). Ediția cu numărul 22 adună la un loc, pe o suprafață de peste 37.000 de metri pătrați, expozanți din întreaga lume ce aduc în prim-plan premiere naționale, tehnologii de ultimă generație și lansări mult așteptate. Programul este completat de workshop-uri, conferințe dedicate viitorului industriei auto și evenimente speciale care pun accent pe experiența directă a vizitatorilor.

Atmosfera va fi animată de SAB Arena Motorsport, unde de piloți români vor demonstra talentul în fața publicului prin competiții de drift și demonstrații spectaculoase, transformând fiecare zi de weekend într-un spectacol de adrenalină.

„Pregătiți-vă pentru o experiență automobilistică de neuitate”, spun organizatorii despre SAB 2025, anunțat drept punctul de atracție al întregii industrii auto din România.

SAB Foto Facebook Salonul Auto București
Imaginea 1/9: SAB Foto Facebook Salonul Auto București
SAB Foto Facebook Salonul Auto București
SAB Foto Facebook Salonul Auto București
SAB Foto Facebook Salonul Auto București
SAB Foto Facebook Salonul Auto București
Drift show la SAB 2025 Foto Facebook Salonul Auto București
Mașini de epocă la SAB 2025 Foto Facebook Salonul Auto București
Mașini de epocă la SAB 2025 Foto Facebook Salonul Auto București
Mașini de epocă la SAB 2025 Foto Facebook Salonul Auto București
Mașini de epocă la SAB 2025 Foto Facebook Salonul Auto București 1 jpg

Prețuri bilete și acces la Salonul Auto București 2025

Accesul la evenimentul din acest an costă 80 de lei, iar copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită. Biletele pot fi achiziționate online sau direct de la intrare.

Organizatorii recomandă folosirea transportului în comun pentru a evita aglomerația și lucrările din zona Piața Presei Libere. Pe site-ul oficial al evenimentului este disponibilă lista completă a liniilor de autobuz, tramvai și troleibuz care ajung la Romexpo.

Program și evenimente la Salonul Auto București 2025

Evenimentul debutează marți, 7 octombrie, la ora 12:00, și se va desfășura zilnic până la duminica, 12 octombrie. Programul de vizitare este între orele 10:00 și 19:00, cu excepția primei zile (marți, 12:00 – 19:00) și a ultimei zile (duminică, 10:00 – 18:00).

În această perioadă, Pavilionul B2, una dintre cele mai moderne structuri ale complexului Romexpo, devine, alături de zona exterioară, punctul zero al pasiunii auto-moto.

Vizitatorii vor avea parte de conferințe, prezentări de produs, mese rotunde cu experți și demonstrații live. Programul include și activități inedite, precum întreceri cu mașinuțe cu telecomandă, iar zona de street food completează experiența, transformând vizita într-o ieșire perfectă pentru întreaga familie.

Modele expuse la Salon Auto București 2025

La Salonul Auto București 2025, varietatea și inovația sunt la ele acasă. Vizitatorii vor putea descoperi atât ultimele tendințe în materie de electrice și hibride, cât și modele clasice sau performante, prezentate de producători de renume internațional. Indiferent dacă ești pasionat de tehnologie, de design futurist sau de experiența condusului, fiecare stand promite o incursiune captivantă în universul mobilității.

Modele electrice și hibride

Vedetele ediției sunt modelele electrice și hibride, precum Kia EV3, desemnat „World Car of the Year 2025”, un SUV compact cu autonomie impresionantă de 605 kilometri, și Kia EV4, prezentată pentru prima dată în România, un model 100% electric ce combină design futurist și performanță, cu autonomie de 620 kilometri. Vizitatorii vor putea descoperi și modelele Kia Sportage și Kia Stonic, repere ale gamei hibride și SUV.

Gama MG aduce SUV-urile HS Hybrid+ și ZS Hybrid+, alături de compactă MG3 Hybrid+, vehicule care combină eficiența cu performanța și se potrivește atât în ​​​​​​oraș, cât și pe drumuri lungi.

În același timp, brandurile consacrate – BMW, MINI, Mercedes, Subaru, Corvette și INEOS – au expun modelele într-un spațiu dedicat pasiunii de performanță și inovație.

SUV-uri și pick-up-uri robuste

Ford oferă o prezentare completă, de la vehicule electrice și SUV-uri urbane precum Bronco, Ranger, Puma și Kuga, până la legendarul Mustang, iar Honda vine cu modele auto-moto iconice și tehnologii inovatoare.

Citește și: Salonul Auto Tokyo 2024 și-a deschis porțile. Peste 1.000 de autoturisme sunt expuse

Isuzu D-Max și Maxus T60 Max segmentul pick-up-urilor robuste, fiecare cu dotări premium și motorizări puternice, Maxus fiind prezentat drept noul „cal de povară” cu motor bi-turbo.

Alte două mărci chinezești – DFSK și SWM – vor prezenta SUV-urile și vehiculele de familie care câștigă tot mai mult teren pe piața europeană, mizând pe un raport preț-dotări competitiv.

Branduri și modele care au scris istorie

Nu lipsesc nici brandurile care au scris istorie pe piața internațională, de la Jeep și Toyota până la SsangYong, cu model precum Tivoli, Korando, Torres și Rexton. La Toyota, vizitatorii vor descoperi gamă, de la tehnologia hibrid inovatoare, la versatilitatea SUV-urilor și eleganța sedanurilor, dar și soluții electrice precum bZ4X și Proace City Electric.

Printre modelele confirmă se mai numără și Alfa Romeo Junior, Fiat 600, Fiat Grande Panda, Hyundai Kona Electric, noul Tucson PHEV, Jeep Avenger, Leapmotor C10 REEV, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander PHEV, Suzuki eVitara, precum și SUV-uri premium precum și premium și SUV-uri-precum și premium și SUV-precum și premium și SCX8 premium. standuri spațioase și dotate cu tehnologie de ultimă generație.

Tematica și diversitatea modelelor

Tematica SAB 2025 acoperă întreaga paletă a mobilității: autoturisme de oraș, SUV-uri, autovehicule comerciale ușoare și grele, vehicule hibride și electrice, motociclete, accesorii, componente și echipamente pentru service-uri și stații de încărcare.

În total, peste 400 de modele, de concept electric futurist la mașini sport și utilitare, vor putea fi admirate și testate, transformând evenimentul într-un festival al mobilității și inovației.

Inovații și accesorii la Salon Auto București 2025

SAB 2025 aduce și inovații tehnologice spectaculoase. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu reprezentanți și descoperi prima soluție de încărcare rapidă cu stocare integrată, alimentată 100% cu energie verde, ideală pentru vehicule electrice. Totodată, va fi prezentată cutia de viteze auto-adaptativă cu doar trei trepte, compatibilă cu mașini termice, electrice și hibride, o invenție românească premiată la Bursa SAB.

Printre alte inovații se numără echipamente pentru service auto, linii ITP, dispozitive pentru testarea sistemelor de frânare, aparate de reglaj faruri, elevatoare auto și decelerometre, dar și soluții de siguranță care opresc incendiile rapid și curat, fără murdărie.

Citește și: Salonul auto internațional Auto China 2024 se deschide la Beijing

De asemenea, la SAB 2025 va fi prezentată o cutie pentru portbagaj care poate oferi la 300 de litri de spațiu suplimentar, alături de suporturi pentru biciclete, ski și bare transversale, soluții practice și sustenabile pentru transportul urban și aventurile de weekend.

Drifturi și mașini de epocă la Salon Auto București 2025

În zona de divertisment, pasionații se vor putea întrece cu mașinuțele RC Formula e-MINI, pe o pistă specială amenajată, iar la SAB Arena Motorsport, între 10 și 12 octombrie, zeci de piloți profesioniști vor oferi spectacol cu ​​drifturi, exerciții de îndemânare și demonstrații cu putere.

Pentru iubitorii de istorie auto, Clubul Vehiculelor de Epocă organizează o expoziție de automobile unice, cu modele precum Fiat 1938, Topolino 1948 și Fiat X1/9, oferind un prilej rar de a vedea mașini istorice în stare impecabilă.

Salon Auto București 2025: Inovație, spectacol și mobilitate

Salonul Auto București 2025 nu este doar un târg, ci un festival al mobilității, unde tehnologia, adrenalina și pasiunea se întâlnesc sub același acoperiș. De la drift show-uri spectaculoase la premiera națională și demonstrații live, ediția din acest an promis să fie un punct de atracție națională pentru toți cei interesați de inovație, spectacol și viitorul transportului.

Este ocazia de a vedea, testa și experimenta tot ce înseamnă mobilitatea viitorului – de la mașini electrice și hibride la invenții românești, gadgeturi inovatoare și servicii profesionale dedicate industriei auto. SAB 25 reunește în aceeași loc pasiune, performanță și tehnologie, oferind vizitator sau experiență completă și memorabilă.

