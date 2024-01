Salonul Auto Tokyo 2024 și-a deschis porțile. Peste 1.000 de autoturisme sunt expuse

Salonul Auto de la Tokyo din perioada 12-14 ianuarie 2024 este unul dintre cele mai mari evenimente din întreaga lume dedicat modificărilor şi perfecţionării automobilelor (tuning). Are loc în complexul Makuhari Messe International Convention din oraşul Chiba, Prefectura Chiba, la estul capitalei nipone Tokyo şi este organizat de Makuhari Messe, SAN-EI Corporation şi Tokyo Auto Salon Association (TASA).

Desfăşurat anual în luna ianuarie, Salonul Auto de la Tokyo este cel mai mare salon de tuning auto al Japoniei, scrie Agerpres.

Manifestarea, care adună peste o mie de maşini de curse, vehicule modificate, tunate şi îmbunătăţite, şi include 4.000 de standuri ce prezintă accesorii şi componente auto, atrage de fiecare dată circa 300.000 de vizitatori, pasionaţi de maşini tunate, inclusiv jurnalişti de specialitate şi celebrităţi din lumea auto, potrivit site-ului www.japanistry.com.

În cadrul salonului auto sunt prezentate cele mai noi produse şi soluţii tehnologice pentru maşini de serie sau sport, care sunt astfel îmbunătăţite, precum şi piese şi accesorii auto echipate pe tot felul de vehicule, jocuri video, îmbrăcăminte adecvată curselor auto şi sporturilor cu motor etc.

Cele 4.000 de standuri sunt răspândite în cele patru săli mari de expoziţie, fiecare dintre ele fiind capabilă să găzduiască unul sau două avioane de tip jumbo-jet. În plus, există o arenă interioară şi o zonă exterioară pentru evenimente, care organizează spectacole de drift şi alte curse demonstrative.

La anumite standuri se pot vedea şi testa sisteme de sonorizare îmbunătăţite, vehicule recondiţionate de transport persoane de 5 stele, maşini de raliu off-road, producători de truse de scule şi altele asemenea.

Salonul Auto de la Tokyo înseamnă, practic, automobile frumoase şi femei şi mai frumoase (manechine) sub un singur acoperiş, este descrierea făcută pe https://en.japantravel.com/chiba/tokyo-auto-salon/12996.

Salonul Auto Tokyo de la Makuhari Messe, care are loc anual, de regulă în luna ianuarie, nu trebuie confundat cu Salonul Auto de la Tokyo, organizat din doi în doi ani. Primul eveniment prezintă maşini de curse şi vehicule tunate, în timp ce al doilea Salon Auto este dedicat companiilor din industria auto, care-şi prezintă potenţialilor clienţi noile modele de serie.

Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 1983, sub denumirea de Tokyo Exciting Car Show, la sugestia revistei de tuning auto "Option", pentru a populariza cultura auto personalizată, menţionează site-ul www.tokyoautosalon.jp.

De la a cincea ediţie, în 1987, numele evenimentului automobilistic a fost schimbat în "Salonul Auto Tokyo". Sala de expoziţie s-a schimbat ulterior, de la Târgul Internaţional de Comerţ din Tokyo (Harumi) la Tokyo Big Sight, în 1997, şi la Makuhari Messe, în 1999.

În ultimii ani, popularitatea maşinilor personalizate a crescut în străinătate, nu numai în Japonia, în mai multe ţări asiatice, ceea ce a dus la un număr tot mai mare de vizitatori din străinătate. În anii 2000, au apărut primii expozanţi din străinătate, inclusiv producători auto europeni şi americani, iar piaţa japoneză de maşini personalizate a devenit cunoscută pe scară largă în întreaga lume.

Pe măsură ce numărul expozanţilor creşte şi produsele legate de automobile se diversifică, conţinutul expoziţiei se schimbă. În ultimii ani, nu numai piesele auto personalizate, ci şi o gamă largă de produse, de la jocuri legate de automobile la produse de modă, sunt expuse şi vândute.

În plus, deoarece salonul are loc la început de an, prezentarea sistemului de activităţi sportive cu motor şi cursa demonstrativă a maşinilor de curse şi a maşinilor noi care folosesc sala expoziţională în aer liber sunt, de asemenea, foarte populare.

Din 2013, sub umbrela Salonului Auto Tokyo pentru maşinile tunate, au fost organizate şi evenimente în străinătate: Singapore, Thailanda, Malaezia, etc. În prezent, evenimentul este mediatizat de circa o mie de instituţii media, inclusiv din străinătate, şi este inclus în clasamentul celor trei mari expoziţii de maşini personalizate din lume, alături de SEMA Show din Statele Unite şi de Essen Motor Show din Germania.

La ediţia din 2023, Salonul Auto Tokyo a înregistrat un număr total de vizitatori de 179.434.