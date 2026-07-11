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Exclusiv Dacia Striker schimbă regulile jocului. Ce oferă noul crossover românesc și ce preț va avea

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La prima vedere, ai fi tentat să crezi că Dacia Striker este un fel de apendice la Bigster. Însă după ce am văzut mașina și i-am simțit noile direcții, tind să cred că este unul dintre cei mai importanți pași pe care îi face Dacia.

Din toamnă, Dacia aduce un nou produs. FOTO: Dacia
Din toamnă, Dacia aduce un nou produs. FOTO: Dacia

Din momentul în care am aflat detalii despre acest proiect, și eu am privit Dacia Striker ca pe un apendice firesc la Bigster. Una din sprâncene a ieșit din rând în clipa în care am văzut primele imagini oficiale: o mașină cu o linie venită din familia de design Duster/Bigster, dar linii mai calde, alte proporții, un produs care poate face cu ochiul – cel puțin estetic – și unui client care nu caută doar esențialul promis de Dacia. Iar un model doar dacă are puterea de a atrage priviri prin cum arată are o șansă mai mare de succes.

Da, știam și detaliile tehnice. Mașina este construită pe aceeași platformă cu Bigster, platforma CMF-B a grupului. Dacă este să pornim explorarea acestui nou model de la general la particular, putem începe prin a spune că Striker este un crossover, și cred că poate fi considerat una dintre cele mai bune definiții ale acestui concept.

Striker, un interior generos. FOTO: Dacia
Striker, un interior generos. FOTO: Dacia

Avem un model cu o lungime de 4,62 metri. Dacă este să privim spre un clasic al segmentului, precum Opel Astra Tourer, descoperim că acesta are o lungime de 4,64 metri. Cu alte cuvinte, vorbim despre un veritabil model compact. Dar ceva ce nu prea găsești în segmentul compact, de fapt găsești rar chiar în peisajul SUV-urilor, este garda la sol de 20 cm pentru versiunea 4x4 și de 19 cm pentru versiunea 4x2.

Motorizări

Mild Hybrid-G 140. Un sistem de 48V care este disponibil atât cu o transmisie manuală, cât și cu una automată cu 6 trepte și dublu ambreiaj. Sistemul este compus dintr-un motor termic turbo cu trei cilindri de 1.2 litri care poate fi alimentat atât cu benzină, cât și cu GPL. Motorul termic este asistat de un starter/generator la pornire, și în cazul accelerațiilor, energia recuperată pe perioadele de frânare este stocată într-o baterie cu capacitatea de 0,8 kWh.

Hybrid 155. Este compus dintr-un motor termic de 1.8 litri cu 4 cilindri care dezvoltă 109 CP și două motoare electrice (unul de 49 CP care poate propulsa mașina și un starter/generator de înaltă tensiune). Energia recuperată este stocată într-o baterie de 1,4 kWh, iar puterea este trimisă la puntea față via o cutie de viteze automată electrificată.

Hybrid 150 4x4. Pe puntea față: un motor mild hybrid 48V de 1.2 litri care dezvoltă 140 CP/230 Nm, împreună cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, cu padele la volan. Pe puntea spate: un motor electric cu o putere maximă de 23 kW (31 CP) și 87 Nm, asociat unei cutii automate cu două trepte, decuplabilă.

Striker, o evoluție masivă în gama Dacia

Esențialul în segmentul compact reprezintă altceva decât în zona subcompactă, lucru afirmat de Dacia încă de la debutul lui Bigster. Clientul de segment compact așteaptă ca anumite detalii de la un astfel de model să fie un dat firesc, să nu le caute pe o listă de opționale. Bigster și-a permis să mențină acest esențial la un anumit nivel pentru simplul fapt că îmbracă o haină mai robustă, mai aventuroasă. În cazul lui Striker, lucrurile stau puțin altfel.

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Plecăm de la design, care, în termeni matematici, se laudă cu un coeficient aerodinamic Cx de 0,29 – deci avem o estetică funcțională. Apoi evoluția designului, cu detalii mai rafinate, vezi omogenitatea estetică a grupurilor optice față/spate. Avem o linie exterioară pusă în valoare și de roți care pot ajunge, opțional, la 19 inch, sau de detalii precum cele de pe portierele față care menționează niște coordonate geografice care fac trimitere la Transfăgărășan. De asemenea, sunt detalii pe care nu le descoperi doar privind caroseria, precum acționarea electrică a hayonului și funcția de deschidere automată atunci când ai cardul în buzunar și te poziționezi aproape de spatele mașinii.

Striker, varianta hybrid. FOTO: Dacia
Striker, varianta hybrid. FOTO: Dacia

Pășind la interior, am descoperit același univers Dacia și parcă puțin altfel. Primul lucru remarcat: scaunele. Sunt noi, nu sunt din garderoba Dacia, sunt din garderoba grupului, cred că din familia Megane/Scenic. Instrumentarul de bord este o altă surpriză. În partea superioară a planșei de bord, poziționat orizontal, se află un display de 7 inch. Imaginea acestuia este proiectată pe o suprafață curbă pe care mai sunt proiectate ceva lumini care creează un model, totul pentru a avea iluzia unui afișaj 3D. Practic, informațiile plutesc undeva în acel spațiu – o soluție întâlnită și la modele din grupul Stellantis, dar frumos executată în cazul Dacia. O altă premieră pentru Dacia este funcția Autohold, disponibilă standard începând cu al doilea nivel de echipare.

Pe panourile interioare ale portierelor găsești un material plăcut la textură, care amintește de Starkle de la exterior care îmbracă zonele inferioare ale caroseriei, dar nu la fel de dur ca cel de la exterior. Zona centrală dintre scaunele față are o modularitate interesantă. Suporturile de băuturi pot fi scoase, puse unul peste altul, de sub cotieră poate fi scos un sertar discret unde poți depozita un telefon, portofel sau cardul mașinii. Poți opta și pentru plafon panoramic, doar că în acest caz nu mai poate fi acoperit ca la Bigster.

Tehnologie de ultimă generație. FOTO: Dacia
Tehnologie de ultimă generație. FOTO: Dacia

Dacia se pare că a ajustat ceea ce consideră că înseamnă esențial în segmentul compact. Striker m-a surprins plăcut, este un model care ar fi lăsat aceeași senzație indiferent de sigla de pe grila frontală. În același timp, poate fi considerat modelul care deschide calea unei noi linii narative în gama Dacia. Pe de o parte vom avea robustețea gamei Duster/Bigster, pe de altă parte, vom avea un ton mai cald care dorește a sensibiliza o categorie mai largă de clienți prin Striker. Mașina va avea premiera mondială, pentru public, la Salonul Auto de la Paris din luna octombrie. Știm că prețul de bază va fi de sub 25.000 de euro.

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