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Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear: „Pare să ofere multe pentru puțin”

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Dacia continuă să atragă atenția presei internaționale. Noul model Dacia Striker a fost analizat de jurnaliștii britanici de la Top Gear, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa celui mai mare și mai sofisticat automobil lansat până acum de constructorul român. 

Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro
Imaginea 1/4: Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro
Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro
Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro
Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro
Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro

Prezentarea începe cu o comparație inedită, inspirată din filmul premiat cu Oscar „Everything Everywhere All at Once”.

„Iată noua Dacia Striker. Ar fi trebuit, de fapt, să o numească «Dacia: Totul peste tot și toate deodată». Asta pentru că producătorii săi susțin că este un SUV, dar și un sedan, și un break. Hai să-i spunem, pur și simplu, «Mașină»”, au scris britanicii.

Jurnaliștii remarcă faptul că noul model va avea un preț de pornire de sub 25.000 de lire sterline, chiar dacă este ușor mai mare decât estimările inițiale.

„Rămâne considerabil mai mic decât cel al modelelor de dimensiuni similare, precum Golf, Astra sau Corolla”, notează Top Gear.

Două motorizări hibride și echipamente moderne

Publicația britanică trece în revistă cele două versiuni hibride ale modelului: Striker Hybrid 155, care combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu un motor electric, și Striker Hybrid 150 4x4, echipat cu un sistem mild-hybrid, transmisie automată cu dublu ambreiaj și tracțiune integrală inteligentă.

De asemenea, britanicii evidențiază dotările generoase oferite încă din echiparea standard, precum ecranul tactil de 10,1 inci, tabloul de bord digital, sistemele moderne de asistență la condus și portbagajul de 600 de litri.

„Dacă ai mai stat într-o Dacia modernă, interiorul îți va părea familiar”, notează Top Gear.

Concluzia jurnaliștilor britanici: „Arată... izbitor”

Concluzia jurnaliștilor britanici este una cât se poate de favorabilă.

„Cu siguranță arată... izbitor. Și, ca toate mașinile Dacia, pare să ofere multe pentru puțin. Credeți că își va atinge ținta?”, se întreabă cei de la Top Gear, făcând un joc de cuvinte inspirat de numele noului model.

Potrivit producătorului român, denumirea „Striker” provine dintr-o expresie care înseamnă „a lovi” sau „a atinge ținta”, sugerând ambiția noului model de a concura cu succes în segmentul compact european.

Dotările noului model Dacia Striker

Dacia se extinde în segmentul C și a prezentat miercuri, 8 iulie, noul model Dacia Striker. Lansat în premieră în Turcia, comenzile pentru noul crossover cu o lungime de 4,62 metri vor fi deschise în toamna acestui an, iar prețul de pornire anunțat de constructor va fi de sub 25.000 de euro (estimările pieței situându-se în jurul a 23.000 de euro pentru versiunea de bază). 

Dacia Striker renunță complet la motorizările diesel și mizează exclusiv pe propulsii verzi, adaptate noilor standarde de emisii:

- Mild Hybrid-G 140 (Benzină + GPL): Motor de 1.2 litri echipat cu un sistem hibrid ușor la 48V (baterie de 0,8 kWh), disponibil cu transmisie manuală sau automată.

- Hybrid 155 (Full Hybrid): Propulsie bazată pe un motor pe benzină de 1.8 litri (109 CP) asistentat de două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh, ansamblu care coboară emisiile de CO₂ sub pragul de 100 g/km.

- Hybrid 150 4x4 (Vedeta gamei): Un sistem de tracțiune integrală electrificată diferit de cel de pe Bigster, echipat exclusiv pe benzină (fără GPL). Acesta combină motorul de 1.2 litri cu o cutie automată cu dublu ambreiaj în 6 trepte (cu padele pe volan) și un motor electric independent de 31 CP pe puntea spate. Sistemul decuplează automat puntea spate la viteze mari pentru a reduce consumul.

Marea surpriză din habitaclu o reprezintă tehnologia LightVisio pentru ceasurile de bord (un ecran digital de 7 inci). Ecranul central tactil are 10,1 inci pe toată gama, iar versiunile superioare beneficiază de sistemul Media Nav Live și audio Arkamys 3D. Printre dotările de confort, în premieră pentru Dacia, se numără proiectoarele cu direcție variabilă (care luminează în viraj), scaunele reglabile electric și plafonul panoramic din sticlă.

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