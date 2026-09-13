Ford recheamă în service aproximativ 223.500 de vehicule. Riscuri de desprindere a rezervorului

Ford Motor anunță o rechemare în service a 223.472 de vehicule din Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranță rutieră (NHTSA) a semnalat riscuri legate de scurgeri de combustibil și de prinderea necorespunzătoare a rezervorului.

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Conform notificării, rezervorul se poate desprinde în timpul deplasării, ceea ce ar putea provoca un accident sau, în cazul unei scurgeri, un incendiu ori oprirea motorului, potrivit Reuters și Sun.com.

Ford a transmis că proprietarii vor fi notificați, iar intervențiile vor fi realizate fără costuri pentru clienți.

Rechemarea vizează anumite modele Ford F‑150 fabricate între 2023 și 2027, iar dealerii vor inspecta chingile de prindere ale rezervorului, iar dacă este necesar, le vor înlocui gratuit

NHTSA avertizează că un rezervor desprins reprezintă un pericol major pe șosea, iar o eventuală pierdere de combustibil crește riscul de incendiu.

F‑150 este cel mai popular pickup din America, iar o rechemare de peste 223.000 de unități afectează un număr uriaș de șoferi.

Publicația Sun descrie riscul ca rezervorul să se desprindă în mers ca fiind „periculos și șocant pentru orice conducător auto” și relatează că unii proprietari au raportat zgomote neobișnuite sau miros de combustibil.

Amintim că, pe 9 septembrie, gigantul auto american Ford a rechemat în service 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial. Acțiunea a vizat aproximativ 1,45 milioane de vehicule din Statele Unite, 122.000 din Canada și aproximativ 300.000 pe alte piețe.

În 2022, Ford le-a cerut proprietarilor a 350.000 de vehicule din SUA să le ducă la dealeri pentru reparaţii, în cadrul a trei campanii de rechemări.