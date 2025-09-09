search
Ford recheamă aproape 2 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme tehnice

0
0
Publicat:

Gigantul auto american Ford a rechemat în service marți, 9 septembrie, 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial. Acțiunea acopera aproximativ 1,45 milioane de vehicule din Statele Unite, 122.000 din Canada și aproximativ 300.000 pe alte piețe.

Ford a rechemat în service 1,9 milioane de vehicule/FOTO: Unsplash
Ford a rechemat în service 1,9 milioane de vehicule/FOTO: Unsplash

Potrivit producătorului auto, vehiculele au fost rechemate din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recentă acțiune dintr-o serie de rechemări.

Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline și Ranger, fabricate în anii 2015-2019, din cauza unei probleme software care poate provoca înghețarea sau întârzierea imaginilor camerei retrovizoare în timpul mersului înapoi, a informat Ford într-un document trimis către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier NHTSA), scrie Agerpres.

Ford a declarat că are cunoștință de 44.123 de revendicări de garanție la nivel mondial legate de această problemă, precum și de 18 accidente care nu s-au soldat însă cu răniri.

Dealerii auto vor inspecta și înlocui camerele video ale vehiculelor, a informat autoritatea de reglementare în siguranța auto din SUA. În luna aprilie, același producător auto a rechemat 160.000 de vehicule produse în anul 2015 din cauza unor probleme la camera retrovizoare.

În noiembrie 2024, Ford a fost de acord să plătească o amendă de 165 de milioane de dolari, după ce o ancheta NHTSA a constatat ca producătorul auto nu a rechemat, în timp util, vehiculele cu camere retrovizoare defecte.

Separat, NHTSA a anunțat marți că furnizorul canadian de piese auto Magna International a decis să retragă de pe piață peste 250.000 de camere retrovizoare montate pe anumite vehicule Ford și Stellantis.

Auto

