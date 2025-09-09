Ford recheamă aproape 2 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme tehnice

Gigantul auto american Ford a rechemat în service marți, 9 septembrie, 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial. Acțiunea acopera aproximativ 1,45 milioane de vehicule din Statele Unite, 122.000 din Canada și aproximativ 300.000 pe alte piețe.

Potrivit producătorului auto, vehiculele au fost rechemate din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recentă acțiune dintr-o serie de rechemări.

Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline și Ranger, fabricate în anii 2015-2019, din cauza unei probleme software care poate provoca înghețarea sau întârzierea imaginilor camerei retrovizoare în timpul mersului înapoi, a informat Ford într-un document trimis către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier NHTSA), scrie Agerpres.

Ford a declarat că are cunoștință de 44.123 de revendicări de garanție la nivel mondial legate de această problemă, precum și de 18 accidente care nu s-au soldat însă cu răniri.

Dealerii auto vor inspecta și înlocui camerele video ale vehiculelor, a informat autoritatea de reglementare în siguranța auto din SUA. În luna aprilie, același producător auto a rechemat 160.000 de vehicule produse în anul 2015 din cauza unor probleme la camera retrovizoare.

În noiembrie 2024, Ford a fost de acord să plătească o amendă de 165 de milioane de dolari, după ce o ancheta NHTSA a constatat ca producătorul auto nu a rechemat, în timp util, vehiculele cu camere retrovizoare defecte.

Separat, NHTSA a anunțat marți că furnizorul canadian de piese auto Magna International a decis să retragă de pe piață peste 250.000 de camere retrovizoare montate pe anumite vehicule Ford și Stellantis.