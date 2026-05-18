Șapte modele Ford noi până în 2029. Noua strategie în Europa: mașini electrice de oraș și SUV-uri compacte pentru relansarea gamei

Constructorul auto american Ford a anunțat luni, 18 mai, o amplă strategie de relansare pe piața europeană, urmând să introducă șapte modele noi, dintre care cinci destinate clienților individuali și două dedicate segmentului corporate.

„Până la sfârşitul anului 2029, Ford va lansa cinci maşini complet noi, fabricate în Europa pentru Europa”, a transmis compania, precizând că printre acestea se vor număra o mașină electrică de oraș și un SUV electric de dimensiuni mici.

Pe segmentul destinat companiilor, Ford va introduce două versiuni ale unor modele deja existente. Unul dintre acestea este un pick-up adaptat pentru servicii de urgență, industria forestieră, minerit și armată.

„Guvernele europene şi companiile care deservesc industria de apărare caută din ce în ce mai mult vehicule care oferă capacităţile extreme necesare forţelor armate”, a declarat Jim Baumbick, președintele Ford Europa, citat în comunicatul oficial, citat de Agerpres.

Al doilea model comercial va fi o versiune electrică a unei utilitare destinate utilizării urbane.

„Putem accelera reducerea emisiilor astăzi datorită tehnologiilor hibride care permit clienţilor să conducă în modul electric ori de câte ori este posibil”, a subliniat același oficial.

Odată un jucător dominant în Europa, Ford a pierdut semnificativ din cotă de piață în ultimul deceniu. Dacă în 2010 deținea aproape 9% din piață, anul trecut aceasta a coborât sub 3%, potrivit datelor Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.

În ultimii ani, compania și-a redus operațiunile din Europa, o piață considerată extrem de competitivă, pe fondul avansului producătorilor chinezi în segmentul vehiculelor electrice.

În acest context, Ford a încheiat în decembrie un parteneriat cu grupul francez Renault pentru dezvoltarea a două vehicule electrice marca Ford, pe o platformă Renault, în nordul Franței, cu lansare estimată până la începutul anului 2028.

Măsura este parte a unei „noi și ambițioase ofensive de produs pentru Ford în Europa”, după restructurările din regiune.

Ford Motor Company, cu sediul la Dearborn, Michigan, are aproximativ 190.000 de angajați la nivel global.

În Europa, compania operează pe 50 de piețe și are circa 45.000 de angajați în unitățile proprii și în întreprinderile mixte consolidate, numărul total urcând la aproximativ 59.000.