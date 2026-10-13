Până unde vrea să ajungă Cristi Chivu cu Inter? Românul, discurs de milioane despre trofeul Ligii Campionilor: „Nu sunt bani pentru a-l cumpăra!”

Cristi Chivu, tehnicianul în vârstă de 45 de ani al lui Inter, a vorbit despre obiectivele echipei sale înaintea confruntării cu Club Brugge, programată în etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League.

Cristi Chivu Foto: EPA

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul român a fost întrebat dacă se gândește la câștigarea celui mai important trofeu european intercluburi. Răspunsul său a atras atenția prin mesajul transmis. Chivu a pus accentul pe importanța muncii și a efortului colectiv, principii pe care le consideră esențiale pentru atingerea marilor obiective.

„Visele trebuie transformate în muncă asiduă!”

Astfel, înaintea duelului cu formația belgiană, antrenorul român a reiterat ideea că echipa trebuie să se concentreze pe ceea ce are de făcut pe teren, dacă își dorește să ajungă în vârful fotbalului european.

„Este statutul unui club care te obligă să te străduiești pentru obiectivele tale. Când vine vorba de vise, nu înseamnă că trebuie să le realizezi; trebuie transformate în muncă asiduă. A vorbi despre vise nu înseamnă că vorbești despre victorie, ci mai degrabă despre responsabilitatea unui club care te obligă să atingi anumite obiective. Să nu pierdem din vedere drumul și toate ingredientele necesare pentru a atinge un astfel de obiectiv. Nu sunt bani pentru a cumpăra un trofeu atât de important, nu există jucători sau antrenori care să-ți poată oferi certitudine. Trebuie să ai curajul să visezi, dar munca asiduă este cel mai important lucru!”, a admis Cristi Chivu, citat de presa din Italia.

Chivu, magistral pe banca lui Inter

La primul său sezon pe banca lui Inter, Cristi Chivu a avut parte de rezultate importante, reușind să cucerească atât titlul în campionatul Italiei, cât și Cupa Italiei. În schimb, parcursul echipei în precedenta ediție a Ligii Campionilor s-a încheiat în faza play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală.

Formația milaneză a revenit în competițiile interne cu o victorie clară, scor 3-0, în fața celor de la Parma. Acest rezultat a prelungit la patru seria meciurilor consecutive fără înfrângere pentru echipa pregătită de antrenorul român.

Ultimul eșec al italienilor s-a înregistrat chiar la debutul în actuala ediție a Ligii Campionilor, când Inter a pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Real Madrid. Partida a avut o semnificație aparte pentru Chivu, care s-a aflat față în față cu Jose Mourinho, fostul său antrenor, ajuns între timp pe banca formației madrilene.