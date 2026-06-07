Vine direct în România după spectacolul din finala Roland Garros! Personaj surpriză pe zgura de la Iași Open

Iași Open revine în perioada 12-19 iulie cu cea de-a cincea ediție a turneului, iar Sorana Cîrstea și-a confirmat deja participarea. Ocupanta locului 19 WTA, Mira Andreeva, va fi principala favorită la câștigarea trofeului.

Competiția Iași Open a crescut constant în ultimii ani. După două ediții disputate la nivel WTA 125 și câștigate de Ana Bogdan, turneul a fost promovat în categoria WTA 250 începând cu 2024.

De la trecerea la noul nivel, trofeul a fost câștigat de două nume importante din tenisul feminin: Mira Andreeva, în 2024, și Irina Begu, în 2025. Organizatorii speră ca și ediția din acest an să aducă un spectacol pe măsura așteptărilor.

Finalista de la Roland Garros vine la Iași Open

Maja Chwalinska, jucătoarea din Polonia, în vârstă de 24 de ani, a impresionat la Roland Garros, unde a ajuns până în finală, însă a fost învinsă de tânăra senzație Mira Andreeva, scor 3-6, 2-6.

În urma evoluțiilor de la Roland Garros, Chwalinska a urcat nu mai puțin de 93 de poziții în clasamentul WTA, de pe locul 114 până pe 2, cea mai bună clasare din cariera sa.

Poloneza figurează și pe lista participantelor la Iași Open, conform prosport.ro. Există totuși un semn de întrebare, astfel că înscrierea sa a fost făcută înainte de performanța de la Roland Garros, când se afla în afara Top 100 mondial. Rămâne de văzut dacă noul său statut și programul încărcat o vor determina să renunțe la competiția din România.

Chwalinska cunoaște bine turneul de la Iași

În 2022, când competiția era de categorie WTA 125, ea a ajuns până în semifinale după trei victorii consecutive. Atunci, finala a fost câștigată de Ana Bogdan.

Sportiva poloneză a revenit la Iași și în 2025, însă a fost eliminată în optimile de finală de Jil Teichmann, una dintre cele mai puternice jucătoare ale ediției respective. Turneul a fost câștigat atunci de Irina Begu.

Dacă nu se va retrage din această ediție de Iași Open, poloneza ar putea fi a doua favorită a competiției, după Sorana Cîrstea.