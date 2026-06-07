search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vine direct în România după spectacolul din finala Roland Garros! Personaj surpriză pe zgura de la Iași Open

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iași Open revine în perioada 12-19 iulie cu cea de-a cincea ediție a turneului, iar Sorana Cîrstea și-a confirmat deja participarea. Ocupanta locului 19 WTA, Mira Andreeva, va fi principala favorită la câștigarea trofeului.

Finala Roland Garros 2026, Mira Andreeva (stânga) - Maja Chwalinska (dreapta) FOTO: Tennis 365
Finala Roland Garros 2026, Mira Andreeva (stânga) - Maja Chwalinska (dreapta) FOTO: Tennis 365

Competiția Iași Open a crescut constant în ultimii ani. După două ediții disputate la nivel WTA 125 și câștigate de Ana Bogdan, turneul a fost promovat în categoria WTA 250 începând cu 2024.

De la trecerea la noul nivel, trofeul a fost câștigat de două nume importante din tenisul feminin: Mira Andreeva, în 2024, și Irina Begu, în 2025. Organizatorii speră ca și ediția din acest an să aducă un spectacol pe măsura așteptărilor.

Finalista de la Roland Garros vine la Iași Open

Maja Chwalinska, jucătoarea din Polonia, în vârstă de 24 de ani, a impresionat la Roland Garros, unde a ajuns până în finală, însă a fost învinsă de tânăra senzație Mira Andreeva, scor 3-6, 2-6.

În urma evoluțiilor de la Roland Garros, Chwalinska a urcat nu mai puțin de 93 de poziții în clasamentul WTA, de pe locul 114 până pe 2, cea mai bună clasare din cariera sa.

Poloneza figurează și pe lista participantelor la Iași Open, conform prosport.ro. Există totuși un semn de întrebare, astfel că înscrierea sa a fost făcută înainte de performanța de la Roland Garros, când se afla în afara Top 100 mondial. Rămâne de văzut dacă noul său statut și programul încărcat o vor determina să renunțe la competiția din România.

Chwalinska cunoaște bine turneul de la Iași

În 2022, când competiția era de categorie WTA 125, ea a ajuns până în semifinale după trei victorii consecutive. Atunci, finala a fost câștigată de Ana Bogdan.

Sportiva poloneză a revenit la Iași și în 2025, însă a fost eliminată în optimile de finală de Jil Teichmann, una dintre cele mai puternice jucătoare ale ediției respective. Turneul a fost câștigat atunci de Irina Begu.

Dacă nu se va retrage din această ediție de Iași Open, poloneza ar putea fi a doua favorită a competiției, după Sorana Cîrstea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
stirileprotv.ro
image
Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Surpriză! De unde a primit Zeljko Kopic ofertă ca să plece de la Dinamo. Nicolescu: ”Știu! E o chestiune discutată intern”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Avertismentul unui mare istoric contemporan despre viitorul UE: „Europa se află sub atac militar din partea Rusiei, politic din partea Statelor Unite și economic din partea Chinei”
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
digisport.ro
image
Românii fug de prețurile uriașe din țară și își cumpără case în Grecia! Cât costă o locuință pe insulă
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
La ce vârstă au voie copiii să stea pe locul din dreapta față. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Secretele din spatele transformării lui David Matei, cel mai bun under al momentului din România. Ce șanse are să plece de la Craiova în vară. Exclusiv
fanatik.ro
image
România a perfectat arta uitării. Herta Müller, laureată a Premiului Nobel, condamnă refuzul patriei sale de a-și privi trecutul în față
ziare.com
image
Crescut la academia lui PSG și junior în naționala Franței, a semnat în SuperLigă: "Bine ai venit!"
digisport.ro
image
Secretul unei italiance pentru o recoltă bogată de roșii. Mai aromate, mai zemoase, mai gustoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, dar scade cu 100 de lei valoarea neimpozabilă. La cât ajunge netul
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Cum să crești roșii în ghivece chiar și în spații mici. Trucul simplu pentru o recoltă bogată
click.ro
image
Lux fără limite între adolescenți. Codin Maticiuc, despre lumea în care crește fiul său: „Au 15 ani și au Rolex”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
Shania Twain foto Profimedia jpg
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom