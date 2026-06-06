Simona Halep sau Sorana Cîrstea? Boris Becker a dat răspunsul fără ezitare: „E bună, dar nu la fel de bună!”

Boris Becker a analizat carierele Simonei Halep și Soranei Cîrstea, două dintre cele mai importante jucătoare ale tenisului românesc din ultimul deceniu și jumătate.

Fostul mare campion german consideră că Simona Halep a avut un nivel superior de constanță și complexitate în joc, motiv pentru care o plasează deasupra Soranei în ierarhia performanțelor. În opinia sa, comparația dintre cele două în ceea ce privește realizările din circuit nu este una echilibrată.

„Trebuie să ai ceea ce numim ‘întreg pachetul’. Cred că abilitățile fizice, tehnice și mentale te fac un jucător complet. Cred că Simo avea asta. Sorana e mai relaxată acum, și de aceea joacă mai bine. Halep a fost numărul unu mondial și multiplă campioană de Grand Slam pentru că avea ‘pachetul complet’. Sorana e bună, evident, dar nu la fel de bună!

Sincer să fiu, dacă aș fi în locul ei, eu așa aș face. M-aș mai gândi. Aș aștepta până după US Open (n.r. - care se termină pe 13 septembrie), ca să mă bucur pe deplin de sezonul de iarbă și de cel pe hard. În acest moment ea ocupă cea mai înaltă poziție din carieră. E o ocazie de aur pentru ea, de a continua acest parcurs excelent. Dacă aș fi în locul ei, aș mai aștepta înainte de a lua decizia finală!”, și-a început Becker discursul.

„Are un an excelent e legat de faptul că a luat o decizie, cea a retragerii!”

Becker a vorbit și despre viitorul Soranei Cîrstea, pe care a încurajat-o să nu se grăbească în privința unei eventuale retrageri, lăsând de înțeles că aceasta mai poate avea un cuvânt de spus în tenisul de performanță.

„La Sorana, în particular, cred că motivul pentru care are un an excelent e legat de faptul că a luat o decizie, cea a retragerii, și e împăcată cu ea. Iar asta e o mare ușurare. Dar eu nu mă uit la vârstele jucătorilor. Îi evaluez întotdeauna după cât de buni sunt. Eu am fost suficient de bun încât să câștig la 17 ani (n.r. - turneul de la Wimbledon, 1985). Dacă ești bun la 35-36 de ani, vei câștiga. Deci, pentru mine, «anii au fost doar un număr»!”, a mai spus Becker pentru golazo.ro.