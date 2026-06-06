Noua regină de la Roland Garros: Mirra Andreeva a devenit cea mai tânără campioană de pe zgura pariziană

Mirra Andreeva a reușit cea mai importantă performanță a carierei sale, câștigând sâmbătă titlul la Roland Garros. Rusoaica de doar 19 ani s-a impus în finală în fața polonezei Maja Chwalinska, venită din calificări, cu scorul de 6-3, 6-2.

La doar a patra participare pe zgura de la Paris, Andreeva a cucerit primul său trofeu de Grand Slam și a intrat în istoria competiției. Ea a devenit cea mai tânără campioană de la Roland Garros în proba de simplu feminin din ultimii 34 de ani, performanță care nu mai fusese atinsă de la succesul Monicăi Seles din 1992.

Andreeva şi-a început parcursul în turneele de Grand Slam calificându-se pentru prima dată în tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, la Roland-Garros, în 2023. Acum doi ani, ea a intrat în forţă pe scena internaţională, ajungând până în semifinale.

Antrenată de fosta nr. 2 mondială şi finalistă la Roland-Garros în 2000, Conchita Martinez, Andreeva a depăşit-o pe spaniolă cu un pas, ridicând Cupa Suzanne-Lenglen. Poloneza Maja Chwalinska a avut un parcurs remarcabil la Roland Garros anul acesta. Ea venise la Paris cu speranţa de a trece de calificări, însă a scris istorie, devenind prima finalistă din istoria turneului care a ajuns în ultimul act după ce a trecut prin calificări, conform news.ro.