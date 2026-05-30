Cifre impresionante: câștigurile Soranei Cîrstea în 2026 au explodat. Încasări pe bandă rulantă din competiții

Sorana Cîrstea a obținut o calificare formidabilă în optimile de finală de la Roland Garros. Românca a spulberat-o pe argentinianca Solana Sierra, cu un scor de spactacol, 6-0, 6-0, în doar 56 de minute.

Astfel, Sorana a devenit cea mai în vârstă jucătoare de tenis (36 de ani) care a înregistrat un dublu 6-0 pe tabloul principal al competiției de pe zgura franceză.

În urma acestui rezultat, Cîrstea va da piept, în optimi, cu Xiyu Wang, chinezoaica în vârstă de 25 de ani. Succesul recent i-a asigurat româncei nu mai puțin de 285.000 de dolari în cont, dar și 240 de puncte în ierarhia WTA. Dacă va ajunge în sferturile de la Roland Garros, Sorana va încasa un cec de 545.000 de dolari.

Conform eurosport.ro, în anul 2026, Sorana Cîrstea a avut încasări de peste 1,2 milioane de dolari, din competițiile de tenis.

În întreaga sa carieră, Sorana a reușit să strângă nu mai puțin de 11,7 milioane de dolari, situându-se pe locul secund în ierarhia jucătorilor de tenis români, atât la masculin, cât și la feminin, din punct de vedere al încasărilor.

Liderul în acest top rămâne în continuare Simona Halep, care a strâns nu mai puțin de 40.236.618 dolari de-a lungul carierei sale, din competiții, păstrându-și cea de-a cincea poziție în clasamentul all-time feminin.

Câștigurile Soranei Cîrstea din tenis în 2026