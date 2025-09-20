search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Universitatea Craiova, primul eșec înregistrat în actualul sezon de Superliga. Oțelul a învins liderul

Publicat:

Universitatea Craiova a pierdut primul meci din actualul sezon al Superligii. Echipa pregătită de către Mirel Rădoi a fost învinsă în deplasare de Oțelul Galați, scor 0-1, în cadrul rundei a zecea a campionatului intern.

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova Foto/Arhivele Adevărul
Partida a fost una tensionată încă din primele minute, cu multe faulturi și cartonașe galbene. Prima mare ocazie i-a aparținut lui Patrick, jucătorul gălățenilor, dar șutul său a trecut mult peste poartă. Craiova a replicat prin Etim, însă execuția lui a fost slabă.

Golul a venit pe finalul primei reprize. După un corner, mingea a ajuns cu noroc la Lameira, care a șutat puternic și a deschis scorul pentru Oțelul.

În a doua repriză, Craiova a avut mai multă posesie, dar nu a reușit să îl învingă pe portarul Dur-Bozoancă. Chiar dacă Oțelul a rămas în 10 jucători în prelungiri, echipa lui Laszlo Balint a reușit să își păstreze avantajul. Ultima șansă a Craiovei a venit în minutul 90+3, când Bancu a trimis tare spre poartă, dar fără finalizare.

Astfel, Oțelul Galați a câștigat toate cele trei puncte și a urcat pe locul 9, cu 13 puncte. Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga, cu 23 de puncte, și va încheia etapa pe primul loc, la patru lungimi în fața urmăritoarelor.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va da piept cu Dinamo București, duel programat pe data de 26 septembrie, de la ora 21.00. 

Oțeleul Galați o va întâlni, în deplasare, pe FCSB, pe data de 28 septembrie, de la ora 20.30. 

Echipele de start

Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno - F. Ferreira, Lameira, Joao Paulo - D. Sandu, F. Patrick, Pinto

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba.

