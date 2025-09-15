Presiunea titlului așteptat din 1991 se resimte la Craiova. Lui Mirel Rădoi i s-a făcut rău la meciul cu Farul

Cu primele două favorite la titlu aflate în coada Superligii, campionatul în România pare în acest moment o afacere între Universitatea Craiova și Rapid. Oltenii au un singur dezavantaj față de giuleșteni: sunt angrenați și în grupa de Conference League.

FCSB resimte efortul depus în sezonul trecut, când a câștigat titlul și a prins primăvara europeană (optimile de finală în Liga Europa), iar deținătoarea Cupei și ocupanta locului doi, CFR Cluj, este reconstrucție. astfel, Universitatea Craiova visează la laurii pe care-i așteaptă din 1991. În acest sezon, în care Craiova a rămas cu o singură echipă, după retrogradarea formației lui Adrian Mititelu, trupa lui Rădoi are culoarul ideal. „Știința” și-a continuat duminică sprintul în Superligă, trecând cu 2-0 de Farul Constanța, într-un meci contând pentru cea de-a 9-a etapă de cammpionat și a pus între ea și ocupanta poziției secunde, Rapid, o distanță de 4 puncte.

„Ar nevoie de puțină liniște”

Presiunea se face resimțită. La finalul partidei din Bănie, antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) nu a putut să dea declarații, secundul său dezvăluind că antrenorul s-a simțit rău din cauza tensiunii partidei. La finalul partidei, antrenorul oltenilor nu s-a putut prezent la flash-interviu, fiind înlocuit de secundul său, Mihai Ianovschi. Acesta din urmă a dezvăluit că Mirel Rădoi nu se simte foarte bine, din cauza tensiunii acumulate în timpul partidei. Concret, tehnicianului i s-a făcut rău pentru că a trăit meciul la o intensitate ridicată, iar organismul lui a cedat din punct de vedere fizic, acumulând și multă oboseală. „Modul în care Mirel Rădoi trăiește meciurile... S-a adunat mai multă tensiune și nu se simte prea bine în seara asta. Nu s-a simțit foarte bine ca să vină la acest interviu. Așa cum v-am spus, nu se simte foarte bine. Cred că îl cunoașteți pe Mirel Rădoi nu de azi, ci de mult timp. Trăiește la o mare intensitate. Avem o perioadă extrem de frumoasă și bună la Craiova, cu rezultate fantastice și e clar că se obțin doar cu o presiune foarte mare. S-a acumulat oboseală, tensiune. Chiar dacă a fost acțiunea naționalei, noi am avut multe antrenamente. Orice om cedează din punct de vedere fizic. Are nevoie de puțină liniște și nimic mai mult", a declarat Mihai Ianovschi.

Oltenii și giuleștenii, neînvinși

Antrenorul secund al oltenilor a comentat pe scurt și prestația jucătorilor săi, arătându-se mulțumit de ceea ce a văzut pe teren. Ianovschi a spus că echipa lui ar fi putut marca mai mult, dar nu a vrut să discute despre lupta pentru titlu. „Cred că meciul l-am dominat de la început și până la sfârșit. Știm ce echipă este Farul, nu au refuzat jocul și era normal ca în unele momente să se deschidă și noi am profitat. Ne-am creat ocazii și scorul putea fi mai mare. Rezultatul final ne avantajează. Ne-am detașat la 4 puncte, rămânem pe primul loc. Arătăm bine, mai sunt multe meciuri de jucat. Nu putem vorbi de titlu, după 9 meciuri", a adăugat Mihai Ianovschi. Craiova și Rapid sunt singurele neînvinse în campionat, în actuala stagiune. Weekend-ul viitor, în cea de-a 10-a etapă a campionatului României, Universitatea Craiova va juca pe terenul celor de la Oțelul Galați.

Criza lui Rădoi

Mirel Rădoi a părăsit în cele din urmă stadionul, la o oră de la încheierea partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar. Mirel Rădoi nu a mai venit la interviuri după victoria cu Farul, scor 2-0, din etapa a 9-a Superligii. Antrenorul a făcut tensiune și a primit îngrijiri medicale de urgență în vestiar. La o oră după meci, el a putut părăsi arena pe propriile-i picioare. Oltenii au ajuns la 23 de puncte și sunt lideri în campionat. Echipa olteană încă nu a pierdut în Liga 1 în acest sezon. Din ultimele informații, situația lui Rădoi s-a îmbunătățit. Antrenorului i s-a administrat și o perfuzie cu magneziu și calciu. La aproximativ o oră de la finalul meciului, el a putut pleca de la stadion pe propriile-i picioare. Rădoi a suferit o criză hipertensivă. Urgență medicală, tensiune 23 cu 16, considerată una foarte mare! Oltenii au chemat medicii în vestiar, iar aceștia i-au făcut o injecție antrenorului pentru a-i aduce tensiunea la valorile normale. În acest timp, Rădoi era întins în vestiar.

Baiaram, la șah

La conferință a venit tot secundul Craiovei, care a fost întrebat și despre ieșirea nervoasă a lui Rădoi la adresa lui Baiaram, din finalul meciului. „S-a adunat tensiune, Mirel nu se simte bine, nu e în plenitudinea forțelor. Mirel Rădoi trăiește cu mare intensitate. Avem o perioadă cu rezultate fantastice, care se obțin doar cu presiunea pe care o pune el. S-a acumulat oboseală, au fost multe antrenamente în ultima perioadă. Orice om poate ceda din punct de vedere fizic”, a declarat Mihai Ianovschi. Secundul de la Craiova a fost întrebat și despre ieșirea nervoasă a lui Rădoi la adresa lui Baiaram, jucător introdus în teren în minutul 73. Antrenorul oltenilor ar fi țipat la vedeta echipei din cauza atitudinii din teren. „Pe Mirel l-a supărat situația. Nu s-a supărat pe Baiaram, era nervos pe situația în sine. De asta a avut ieșirea nervoasă. Când va veni în fața dumneavoastră, va putea explica ce s-a întâmplat”, a spus Ianovschi. După meci, Baiaram a jucat o partidă de șah cu indianul Viswanathan „Vishy” Anand, de cinci ori campion mondial, într-o acțiune de marketing pentru sponsorul echipei.

A promis că ia titlul sau pleacă. Apoi, s-a răzgândit

Mirel Rădoi a preluat banca tehnică a Universității Craiova în luna ianuarie a acestui an și, în cursul stagiunii trecute, a afirmat că, dacă nu va câștiga titlul în actualul sezon, va părăsi gruparea din Bănie. „Juveții” au debutat șchiopătând în Superligă, cu o remiză în deplasare, 3-3, cu UTA Arad, după ce au condus cu 3-0. „Dacă nu iau titlul, plec la finalul sezonului 2025-2026! Oamenii din aceste cinci județe (n.r - ale Olteniei) merită mai mult”, declara Mirel Rădoi, la finalul confruntării cu FCSB, 0-0, pe „Ion Oblemenco”, din campionatul precedent. Tehnicianul a recunoscut ce sentimente îl încearcă atunci când se gândește la Universitatea Craiova, formație calificată în Conference League, din perspectiva de tehnician. „De foarte multe ori vă spun sincer că este presiune, dar nu simt o presiune foarte mare. Este de foarte multe ori artificială, care nu are legătură cu rezultatul sau cu felul de a juca. Apare o presiune vis-a-vis de suporterii cărora nu le plac anumiți jucători, și de aici se creează o tensiune că X sau Y nu are ce căuta la Craiova. Și suntem foarte ușor de influențat, noi, oltenii. Cât suntem noi de inflamabili apare chestia asta. Dacă cineva susține o chestie, indiferent că are sâmbure de adevăr sau nu, la noi explodează imediat!”, a admis Mirel Rădoi, în primul număr al broșurii oficiale a Universității Craiova, „SUPERLEI”.

„Suntem îngrădiți de fair-play-ul financiar!”

În vară, antrenorul considera că lotul Universității Craiova nu este, încă, întregit. Cerea jucători, pentru a se apropia de obiectivele propuse: „În mare parte, să spunem că mai am nevoie de jucători. Cantonamentul a fost destul de bun. Suntem cumva îngrădiți, să zic așa, și de fair-play-ul financiar. Am înțeles situația clubului, trebuie să acceptăm, avem doi jucători pe care i-am pierdut pur si simplu pe acest criteriu, nu am putut să îi cumpărăm. Chiar dacă au încercat să nu mă încarce cu aceste informații , să nu fie vorba de dezamăgiri. Mi le-au spus după ce s-au întâmplat, dar deja încep să apară noi începuturi, alți jucători!”.

Antrenorul a revenit asupra declarației din sezonul trecut, nu mai promis titlul, însă și-a luat angajamentul în fața fanilor olteni că va munci pe brânci. „Eu le zic nebuni, știu că nu se supără. Trebuie să ai o doză de nebunie ca să lași tot ce ai de făcut, ca să vii să susții 90 de minute echipa. Să te ridici și să aplauzi. Să cânți, să crezi, să trăiești. Asta nu este doar pasiune. Noi avem nevoie de nebunii ăștia frumoși în tribună! Nu promit titlul, dar vom munci 24 de ore pe zi, dacă va fi nevoie!”, a mai admis Mirel Rădoi, conform welovesport.ro. „Știința” a câștigat ultima oară campionatul în România în 1991, când a făcut eventul cu Sorin Cârțu (69 de ani) pe bancă. Acum, Cârțu este președinte.