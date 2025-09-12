Cel mai scump transfer al verii, blocat. Ștefan Baiaram rămâne la Craiova, după ce Mihai Rotaru s-a opus vehement mutării

Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai promițători jucători din lotul Universității Craiova, a debutat în noul sezon competițional într-o formă excelentă. A marcat de șase ori în cadrul celor 13 partide oficiale disputate, iar aceste realizări i-au adus, în premieră, convocarea la echipa națională.

Atacantul formației din Bănie s-a aflat pe lista de dorințe a celor de la Istanbul Bașakșehir, turcii înaintând chiar și o ofertă, în valoare de 4 milioane de euro, pentru transferul jucătorului.

Mutarea lui Baiaram nu mai este posibilă, astfel că Mihai Rotaru a refuzat propunerea grupării din Istanbul, iar perioada de mercato din Turcia se încheie astăzi, 12 septembrie.

În schimb, patronul alb-albaștrilor nu se grăbește să renunțe la serviciile fotbalistului din Craiova. Rotaru ar avea în plan să obțină cel puțin 8 milioane de euro în urma transferului atacantului.

„Eu nu l-aș vinde pe Ștefan Baiaram. Dacă face un an bun, va costa dublu! Banii îi pot face lejer în Europa (n.r. suma de 4 milioane de euro, din bonusurile UEFA). Eu mizez pe minimum 7 puncte. Baiaram are nivel de top 5 campionate din Europa. Trebuie doar să fie la fel de serios!", a susținut Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

Ar fi putut fi cel mai scump transfer al verii din România

Dacă Mihai Rotaru ar fi acceptat oferta turcilor, Ștefan Baiaram ar fi devenit cel mai scump transfer din această perioadă de mercato a verii, din România. Acest titlu este, în continuare, deținut de către Alexandru Mitriță, care a fost legitimat, în trecut, tot la Universitatea Craiova.

Clubul Zhejiang Professional a plătit două milioane de euro pentru a-l transfera pe Mitriță de la Universitatea Craiova, iar până acum investiția s-a dovedit pe deplin justificată.

Până în prezent, cele mai mari sume obținute de Craiova pentru un transfer au fost 9,1 milioane de euro pentru Valentin Mihăilă în 2020 și 8 milioane de euro pentru Alexandru Mitriță, vândut la New York City.