Un star de la Inter Milano susține că pe românul Chivu îl așteaptă un viitor strălucit: „Are o calitate pe care o au antrenorii mari”

Henrick Mkhitaryan, armeanul lansat de Mircea Lucescu la echipa ucraineană Șahtior Donețk, este punct fix la mijlocul terenului la Inter Milano, formația antrenată de Cristian Chivu (44 de ani). La aproape 37 de ani, Micki spune că tehnicianul român l-a făcut să renască.

„Chiar dacă unele lucruri sunt similare, munca pe care o facem cu Chivu este diferită de cea cu Inzaghi. Tactic, este un joc puțin mai vertical, cu o agresivitate mai mare, dar depinde și de adversar. Nu ai întotdeauna spațiu. Trebuie să înțelegi când și cum să o faci. Este vorba despre detalii, iar acestea sunt cele care fac diferența”, a spus armeanul pentru gazzetta.it.

Reșițeanul a adus multe noutăți în vestiarul vicecampioanei Europei. Spre exemplu, echipa care începe meciul este aflată de jucători cu doar trei ore înainte de primul fluier al arbitrului.

„Nu este ceva ce trebuie să-ți placă sau să nu-ți placă, trebuie să o accepți, asta e suficient. Îi înțeleg pe cei care preferă să o știe din timp, să se pregătească mental, dar trebuie să fii pregătit indiferent de situație. Dacă te gândești: «Oricum nu voi începe», riști să ai o atitudine negativă care îți dăunează ție și echipei”, a comentat jucătorul trecut pe la cluburi mari, precum Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal Londra sau AS Roma.

Stilul lui Chivu este pe placul fotbalistului și a cucerit deja echipa. „E la început, lucrăm împreună doar de câteva luni, dar îmi place foarte mult atenția lui la detalii. Este foarte meticulos, o calitate pe care o au antrenorii mari. Sesiunile de antrenament cu el sunt intense și mai ales distractive.

Îi derutează pe toți, oferă o motivație suplimentară. Te mențin mereu concentrat, un sentiment care te ajută pe teren. Per total, Chivu a făcut o treabă bună în a ne face să întoarcem pagina mental după sfârșitul sezonului trecut. Nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul”.

Mijlocașul spune că nu se trage de șireturi cu Chivu, deși îi separă doar 8 ani. „Acum, că am 36 de ani, diferența de vârstă cu mulți antrenori este minimă. Cu Chivu nu poate exista o relație tată/fiu, ci mai degrabă un prieten, sau, mai degrabă, un frate mai mare. Întotdeauna cu respect, pentru că el rămâne antrenorul și eu rămân jucătorul. Limita există, este sacră și nu o poți depăși”, încheie, cu respect și modestie, Mkhitaryan.