Retragere-șoc. Olimpia Satu Mare va juca în locul lui FC Hermannstadt în Liga a 2-a!

Cu o zi înaintea startului ediției 2026/2027 a Ligii a 2-a, echipa de fotbal FC Hermannstadt a anunțat că se retrage. În locul formației care a retrogradat la finalul anului competițional precedent din Superligă va participa Olimpia Satu Mare.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial: „Comitetul de Urgență al FRF aprobă referatul Departamentului Competiții al FRF privind ocuparea locului vacant apărut în Liga a 2-a, ca urmare a retragerii clubului FC Hermannstadt, de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. CSM Olimpia Satu Mare va prelua programul competițional al clubului AFC Hermannstadt. (Anexa nr.1)”.

Locul vacant astfel apărut în cadrul Ligii a 3-a va fi completat de clubul AS FC Pucioasa.

De asemenea, CSC Dumbravița, formație care ar fi trebuit să joace, sâmbătă, 1 august, cu FC Hermannstadt, a anunțat pe pagina oficială de Facebook că partida cu Olimpia Satu Mare nu se va mai disputa, iar confruntarea din prima rundă va fi programată cel mai probabil la mijlocul săptămânii viitoare. „Sibienii au notificat Federația Română de Fotbal de retragerea lor din competiție. Programul acestora va fi preluat de CSM Olimpia Satu Mare. În consecință, meciul din prima etapă, de pe stadionul Ștefan Dobay, contra echipei din Satu Mare, va fi programat cel mai probabil la mijlocul săptămânii viitoare. Vom reveni cu noi informații pe măsură ce acestea vor apărea”.

Clubul FC Hermannstadt, care a retrogradat în Liga a 2-a în sezonul precedent după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari, se confruntă de mai mult timp cu probleme financiare, iar conducerea a luat decizia retragerii din competiție.

Iată cum arată programul primei etape din Liga a 2-a

Sâmbătă, 1 august 2026

Ora 11.00: Cetatea Suceava - Chiajna

Ora 11.00: CSM Reșița - ASA Tg. Mureș

Ora 11.00: FC Bacău - CS Ștefănești

Ora 11.00: Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr

Ora 11.00: Metaloglobus - Metalul Buzău

Ora 11.00: Râmnicu-Vâlcea - Popești Leordeni

Ora 11.00: FC Bihor Oradea - Unirea Slobozia

Ora 11.00: CS Afumați - CS Dinamo București

Duminică, 2 august 2026

Ora 16.00: Steaua - CSM Slatina

Marți, 4 august 2026

Ora 18.00: SSU Poli Timișoara - Chindia

Meciul CSC Dumbrăvița - Olimpia Satu Mare va fi reprogramat.