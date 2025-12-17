Claudiu Keșeru a plecat neașteptat de la FC Bihor Oradea. Ce motive a invocat fostul internațional

Claudiu Keșeru (39 de ani) a demisionat din funcția de director sportiv al formației FC Bihor Oradea. Lasă echipa pe locul 3 în clasamentul din Liga 2 la fotbal, cu 35 de puncte adunate în 17 etape.

Cu o situație bună în perspectiva promovării în Superligă, gruparea orădeană face un anunț surprinzător: s-a despărțit de directorul sportiv Claudiu Keșeru.

„Motivele sunt doar de natură personală”, a ținut să puncteze fostul atacant al naționalei pe pagina oficială a clubului.

Keșeru a fost lansat în fotbal de FC Bihor, de unde s-a transferat în 2003 în Franța, la FC Nantes. S-a retras din fotbal în 2024, de la Cerno More Varna.