U Cluj rămâne cerebrală. Pleacă sau nu Ioan Ovidiu Sabău? S-a luat decizia: „Obiectivul e intrarea în play-off”

Radu Constantea (41 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat că postul lui Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu este în pericol.

Oficialul șepcilor roșii a analizat evoluția elevilor lui Sabău, din cadrul ultimei etape disputate în Superliga, 2-2 cu CFR Cluj. Cel mai important pentru U Cluj, actualmente, este ca formația să obțină victorii în următoarele partide din competiția internă.

„Dacă ne uităm la meci, cred că e un rezultat echitabil. Au fost momente când, sigur, puteam și noi să ne facem 3-1 acolo, poate reușeam să câștigăm, dar, în același timp, au avut și anumite ocazii, mai ales la ocazia lui Louis Munteanu, chiar înainte de pauza.

Sigur, ne-a fi dorim să câștigăm, dar e important pentru noi. Trebuie să începem să legăm victorii, dar important e că nu am pierdut!”, a spus Radu Constantea, conform digisport.ro.

„Trebuie să fim atenți, Să acumulăm puncte!”

„Un sezon dificil pentru că după sezonul trecut, în care am fost 4-5 etape pe primul loc, era clar că crește crește și presiunea pe noi și nivelul așteptătorilor din partea suporterilor. Va fi destul de dificil de gestionat și cred că am început mai greu acest campionat.

Sigur, urmează meciuri importante. Acum, diferența nu e foarte mare, dar, în același timp, trebuie să fim atenți și să începem să acumulăm puncte!”, a adăugat Constantea.

„Nu este presiune pe Sabău. Nu sunt probleme financiare!”

Oficialul clujenilor a recunoscut că principalul obiectiv al formației este accederea în play-off. Ioan Ovidiu Sabău nu va fi demis din funcția de tehnician al grupării.

„Obiectivul nostru e intrarea în play-off. Din punct de vedere al bugetului, putem gestiona și dacă nu intrăm în play-off. Vom vedea la finalul sezonului regulat. Nu vom avea probleme financiare. Am avut puțin ghinion și cu accidentările, apoi a urmat eșecul cu Craiova, când am primit gol în minutul 85. Apoi am fost eliminați din Europa. Cred că de aici a venit forma mai puțin slabă.

Nu e presiune pe Neluțu Sabău. Continuitatea e cea mai importantă. Nu sunt probleme financiare. Obiectivul nostru e să găsim un investitor care să ducă U Cluj la nivelul următor, acolo în locurile 1-3. Noi suntem o asociație de drept privat, un ONG.

Momentan nu ne permitem să facem transferuri de milioane de euro la începutul sezonului. La Cluj lucrurile sunt mai speciale, nu am reușit să identificăm pe cineva care poate să-și asume și treaba financiară și cea mediatică. Posibilii investitori în Cluj poate nu-și doresc același lucru!”, a concluzionat Constantea.

U Cluj se află, actualmente, pe cea de-a noua poziție în clasamentul competiției interne, cu doar 14 puncte obținute.

Pentru șepcile roșii urmează duelul direct cu Csíkszereda, programat pe data de 4 octombrie, de la ora 15.00, în runda #12 din Superliga.