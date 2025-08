Clujenii lui Neluțu Sabău înoată în ape tulburi. Al cincilea meci fără victorie pentru Universitatea

FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 2-2 (0-1), duminică seara, la Sibiu, într-un meci din patra a Superligii de fotbal.

Oaspeţii au marcat primii, prin senegalezul Mamadou Thiam (45+3), care a reluat simplu centrarea lui Andrej Fabry, dar sibienii au întors scorul în primele zece minute ale reprizei secunde. Sergiu Buş a egalat (51), după o pasă remarcabilă a lui Cristian Neguţ, apoi a fost rândul acestuia să înscrie (54), cu şut pe sub portar, după ce a fost lansat de Buş. ''U'' a egalat prin italianul Alessandro Murgia (72), fostul fotbalist al gazdelor punctând după combinaţii cu Dan Nistor şi Thiam.

În afară de goluri, partida a avut ritm și o sumedenie de ocazii, la ambele porți. Hermannstadt a fost aproape de gol în prima repriză, la cornerul lui Silviu Balaure (18), dar portarul Ştefan Lefter a respins în bară, iar apoi a respins şi şutul lui Vahid Selimovic. Portarul Cătălin Căbuz s-a remarcat la şutul trimis de Nistor (23), din marginea careului şi deviat de Tiberiu Căpuşă. Dorin Codrea (45+1) a trimis periculos cu capul pe lângă poarta gazdelor, după corner.

În partea secundă, Balaure (60) a şutat din careu pe lângă, din poziţie ideală, ratând şansa desprinderii la 3-1. Căbuz (60) s-a remarcat la şutul din unghi al lui Fabry (60), iar Issouf Macalou (62) a şutat din colţul careului mare, în plasa laterală. Gazdele au avut ultima mare ocazie de gol, pe contraatac, prin Aurelian Chiţu (90), dar Lefter a respins.

Dan Nistor a jucat meciul cu numărul 485 în Superligă şi se află pe locul al treilea în ierarhia all-time, la egalitate cu Florea Ispir, devansaţi de Costică Ştefănescu (490) şi Ionel Dănciulescu (515).

Sabău, mulțumit de implicarea jucătorilor

A fost al 5-lea meci fără succes pentru U Cluj, după o remiză și un eșec în Superliga, dar și eliminarea din Conference League. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a dat vina pe oboseala din rândul echipei sale: "Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru atitudine, e foarte greu să joci la 3 zile, meciuri foarte importante. E greu să te recuperezi. Unii jucători au fost în urmă cu pregătirea, s-a văzut și astăzi.

Și dacă aș fi pierdut, aș fi fost mulțumit astăzi. Am avut posesie, din păcate au venit acele greșeli. Nu vreau să mă concentrez pe greșeli ci pe implicarea jucătorilor, au avut caracter. Anul trecut am fost o echipă care chiar a jucat fotbal. Cu implicare putem și anul acesta să facem o figură frumoasă, ca în sezonul trecut. Am învățat multe lucruri din meciurile din europene, o experiență pozitivă. Trebuie să ne organizăm diferit, căpătăm experiență și la acest nivel. Eu cred că toate lucrurile se vor rezolva și vom ajunge la o echipă bună", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei cu Hermannstadt

Hermannstadt - Universitatea Cluj 2-2 (0-1)

Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Buş (51), Neguţ (54)/ Thiam (45+3), Murgia (72).