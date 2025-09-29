search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Culmea încrederii: echipa este pe poziție de baraj, dar patronul este sigur că va prinde loc de play-off

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În ziua meciului „U” Cluj - CFR Cluj, programat astăzi, de la ora 21:00, patronul ceferiștilor, Ioan Varga, împlinește vârsta de 54 de ani. Va fi meciul care închide etapa a 11-a de campionat.

cfr cluj fb jpeg

Nevoită să schimbe antrenorul după ieșirea din Europa, echipa din Gruia n-o duce deloc bine, fiind pe locul 13, cu 8 puncte în 9 runde. Doar Petrolul, Csikszereda și Metaloglobus o stau mai rău, ca număr de puncte. În schimb, adversara „U” Cluj este pe locul 9, cu 13 puncte.

Patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga, vrea cadou victoria și nu-și face griji că formația din Gruia nu va ajunge în play-off, chiar dacă locul din clasament trimite acum la barajul de menținere în Superligă. În play-off se califică primele șase formații din sezonul regular.

Ce-mi doresc? Succes din partea echipei, mai ales că este un meci cu semnificații importante pentru Cluj Napoca. Mi-aș dori să câștigăm, îți dai seama.

În ceea ce privește faptul că ne dorim să ajungem cât mai curând posibil pe podium, m-aș bucura din plin să se întâmple așa. Este o bătălie lungă. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să fie sănătoși, lotul să fie complet. Sunt ferm convins că, dacă va fi așa, totul va fi în regulă.

Mai departe, știți ce așteptări am. Nu vreau să fiu deplasat acum, având în vedere poziția pe care suntem. Dar n-am nicio emoție, la ce lot și ce antrenor avem, sigur, sigur vom fi acolo, în play-off. Important e să ajungem acolo, după aceea lucrurile devin mai rezolvabile", a declarat Varga pentru Gazeta Sporturilor.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
gandul.ro
image
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
mediafax.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un bebeluş de la spitalul din Iaşi a murit la Grigore Alexandrescu. Numărul victimelor urcă la 7
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială
playtech.ro
image
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Trupul Ioanei Popescu nu a a fost revendicat de nicio rudă. Unde ar putea fi înmormântată jurnalista
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Anunț pentru 5 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu banii din pilonul 2. Florin Manole: „Ghinion, ca să zic așa”
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate