Culmea încrederii: echipa este pe poziție de baraj, dar patronul este sigur că va prinde loc de play-off

În ziua meciului „U” Cluj - CFR Cluj, programat astăzi, de la ora 21:00, patronul ceferiștilor, Ioan Varga, împlinește vârsta de 54 de ani. Va fi meciul care închide etapa a 11-a de campionat.

Nevoită să schimbe antrenorul după ieșirea din Europa, echipa din Gruia n-o duce deloc bine, fiind pe locul 13, cu 8 puncte în 9 runde. Doar Petrolul, Csikszereda și Metaloglobus o stau mai rău, ca număr de puncte. În schimb, adversara „U” Cluj este pe locul 9, cu 13 puncte.

Patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga, vrea cadou victoria și nu-și face griji că formația din Gruia nu va ajunge în play-off, chiar dacă locul din clasament trimite acum la barajul de menținere în Superligă. În play-off se califică primele șase formații din sezonul regular.

„Ce-mi doresc? Succes din partea echipei, mai ales că este un meci cu semnificații importante pentru Cluj Napoca. Mi-aș dori să câștigăm, îți dai seama.

În ceea ce privește faptul că ne dorim să ajungem cât mai curând posibil pe podium, m-aș bucura din plin să se întâmple așa. Este o bătălie lungă. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să fie sănătoși, lotul să fie complet. Sunt ferm convins că, dacă va fi așa, totul va fi în regulă.

Mai departe, știți ce așteptări am. Nu vreau să fiu deplasat acum, având în vedere poziția pe care suntem. Dar n-am nicio emoție, la ce lot și ce antrenor avem, sigur, sigur vom fi acolo, în play-off. Important e să ajungem acolo, după aceea lucrurile devin mai rezolvabile", a declarat Varga pentru Gazeta Sporturilor.