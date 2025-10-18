U Cluj - FC Botoșani, 2-0. Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că își dă demisia

Universitatea Cluj a suferit o nouă înfrângere, 0-2, pe teren propriu cu FC Botoșani, în etapa a 13-a din SuperLigă. Imediat după meciul disputat pe Cluj Arena, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că își dă demisia.

Conform digisport.ro, tehnicianul a luat decizia la scurt timp după fluierul final, declarând că va renunța la funcția de antrenor al echipei. Totuși, plecarea sa nu este încă sigură, având în vedere că Sabău a mai făcut un anunț similar și după partida pierdută etapa trecută, 1-2 cu Csikszereda.

La acel moment, el afirmase public că nu își mai dorește să continue la Universitatea Cluj, însă, în pauza internațională, conducerea clubului a reușit să-l convingă să rămână pe bancă.

„U” Cluj, pe locul 10 în clasamentul intern

Meciul dintre Universitatea Cluj și FC Botoșani s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 0-2. George Cîmpanu a deschis tabela în minutul 53, iar francezul Hervin Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68. Clujenii au avut și un gol anulat în minutul 64, din cauza unei poziții de ofsaid.

După acest succes, FC Botoșani își consolidează poziția de lider, având 28 de puncte, cu trei mai multe decât ocupanta locului secund, Rapid București. În schimb, „U” Cluj rămâne cu 14 puncte și ocupă locul 10 în clasament.

Echipele de start:

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) – Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu – Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 77). ANTRENOR Leo Grozavu.