search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

U Cluj - FC Botoșani, 2-0. Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că își dă demisia

0
0
Publicat:

Universitatea Cluj a suferit o nouă înfrângere, 0-2, pe teren propriu cu FC Botoșani, în etapa a 13-a din SuperLigă. Imediat după meciul disputat pe Cluj Arena, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că își dă demisia.

Ioan Ovidiu Sabău Foto/Sportspictures
Ioan Ovidiu Sabău Foto/Sportspictures

Conform digisport.ro, tehnicianul a luat decizia la scurt timp după fluierul final, declarând că va renunța la funcția de antrenor al echipei. Totuși, plecarea sa nu este încă sigură, având în vedere că Sabău a mai făcut un anunț similar și după partida pierdută etapa trecută, 1-2 cu Csikszereda.

La acel moment, el afirmase public că nu își mai dorește să continue la Universitatea Cluj, însă, în pauza internațională, conducerea clubului a reușit să-l convingă să rămână pe bancă.

„U” Cluj, pe locul 10 în clasamentul intern 

Meciul dintre Universitatea Cluj și FC Botoșani s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 0-2. George Cîmpanu a deschis tabela în minutul 53, iar francezul Hervin Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68. Clujenii au avut și un gol anulat în minutul 64, din cauza unei poziții de ofsaid.

După acest succes, FC Botoșani își consolidează poziția de lider, având 28 de puncte, cu trei mai multe decât ocupanta locului secund, Rapid București. În schimb, „U” Cluj rămâne cu 14 puncte și ocupă locul 10 în clasament.

Echipele de start: 

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) – Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu – Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 77). ANTRENOR Leo Grozavu.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
digi24.ro
image
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
stirileprotv.ro
image
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
gandul.ro
image
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
mediafax.ro
image
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Bloc construit din panouri prefabricate sau din cărămidă? Care este mai rezistent
playtech.ro
image
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Un fost ministru al Muncii critică înghețarea salariului minim. ”E o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic”
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc friptură”. Recomandările nutriționiștilor pentru vârstnici: „Carne de curcan și pește”
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Victoria's Secret 2025 foto Profimedia jpg
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze