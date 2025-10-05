Șefii celor de la U Cluj au luat decizia, după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat public demisia: „Trebuie să trecem peste el”

La scurt timp după ce Universitatea Cluj nu s-a putut impune în duelul direct cu Csikszereda, 1-2, Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul ardelenilor, și-a anunțat, în mod public, demisia din funcția de antrenor al formației.

Sabău a explicat care a fost realul motiv din spatele deciziei și a recunoscut că speră ca rezilierea contractului său să se realizeze pe cale amiabilă.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, nu dorește să încheie colaborarea cu tehnicianul și speră să-l facă pe Sabău să se răzgândească.

„Vrem să continuăm cu Neluțu Sabău. Au fost mai multe discuții în care a vrut să renunțe, dar am fost inspirați că am reușit să-l convingem. Vom încerca și acum. Nu. Repet, o să avem o discuție și vom analiza atent ce își dorește. Dar suntem convinși că putem să redresăm situația, chiar dacă nu arătăm foarte bine. Toți ne-am fi dorit să avem un alt start de sezon.

„Dacă există cineva dispus să vină și este mai capabil...”

Încercăm să înțelegem situația, e o presiune foarte mare pe el și și-ar fi dorit să aibă rezultate mai bune. Ăsta e fenomenul și trebuie să trecem peste el. Cred că prima dată președintele e vinovat într-un club. Cu siguranță avem o vină, cred că puteam face lucruri mai bune în vară. Jucătorii sunt cu banii la zi, condițiile sunt bune, dar sunt convins că președintele e primul vinovat. Conducerea are vina cea mai mare.

Am o responsabilitate și cel mai ușor este să pleci acasă. Nu iau în calcul asta (n.r. să demisioneze), dar dacă există cineva dispus să vină și este mai capabil, atunci sunt gata să fac un pas în față. Clar erau așteptări foarte mari și există această presiune și trebuie să învățăm să o gestionăm. U Cluj e acum pe locul 9 și nu-și propune mereu să se bată la primele locuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume, vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume!”, a spus Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

Universitatea Cluj se situează, actualmente, pe locul 9 în ierarhia competiției interne, cu 14 puncte după 12 meciuri disputate în actuala stagiune.

Ioan Ovidiu Sabău vrea să plece de la Universitatea Cluj

„E o situație greu de gestionat pentru mine. O să am o discuție cu cei din conducere, să găsim o cale să reziliem contractul. Cred că este cea mai bună soluție pentru echipă. Nu contează persoana mea, contează echipa. Am cerut rezilierea și înainte să înceapă campionatul, în perioada de pregătire, dar nu au acceptat-o. Sper ca acum, pentru binele echipei, să accepte o discuție și o reziliere a contractului.

Au fost trei ani superbi. De două ori am venit la echipă într-o situație extrem de dificilă, mai ales în primul an, a fost cea mai grea perioadă a carierei mele, pentru că se putea lega retrogradarea de numele meu!”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

Cine l-ar putea înlocui pe Sabău în vestiarul lui U Cluj

Prima variantă analizată în interiorul clubului pentru a-l înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău ar fi Ionuț Badea, conform digisport.ro.

În prezent, Badea (49 de ani) ocupă funcția de director tehnic al Academiei CS Dinamo. Tehnicianul ar putea reveni astfel la Universitatea Cluj, echipă pe care a mai condus-o între noiembrie 2010 și martie 2012, la începutul carierei sale de antrenor.