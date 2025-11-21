Tricolorii, sub lupa turcilor înainte de baraj: Ianis Hagi, considerat principalul as din mâneca României. „Un adevărat maestru”

Turcia a fost desemnată adversara României în semifinalele barajului european pentru Cupa Mondială, în urma tragerii la sorți desfășurate joi, la Zurich, la sediul FIFA.

Meciul este programat pentru 26 martie, iar până atunci analiza celor două naționale va fi în centrul atenției. Jurnaliștii turci au început deja să radiografieze echipa pregătită de Mircea Lucescu, publicând numeroase articole pe acest subiect. În unul dintre ele, Ianis Hagi este scos în evidență.

Publicația Hurriyet îl consideră pe mijlocașul ofensiv de 27 de ani drept principalul pericol din echipa României.

„Un adevărat maestru pentru echipa sa!”

Interesant este că Hagi junior evoluează în Turcia chiar din acest an, după transferul la Alanyaspor, unde a impresionat rapid și a marcat probabil cel mai frumos gol al carierei sale, în partida cu Trabzonspor.

„Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, care a fost legendă la Galatasaray, a impresionat prin performanța și consecvența sa pentru echipa națională.

Căpitan la echipa națională, Ianis a jucat în 51 de meciuri, marcând opt goluri și oferind opt pase decisive, și este un adevărat maestru pentru echipa sa!”, a scris sursa citată.