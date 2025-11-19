Bomba salarială a lui Mircea Lucescu: între cifre fabuloase și atacurile din tabăra naționalei

Naționala României a încheiat preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026 pe locul 3 în grupa H, după o victorie categorică în ultimul meci, 7-1 cu San Marino la Ploiești. Deși nu s-a calificat direct, România va juca la barajul din martie, grație câștigării grupei din Nations League.

După meciul de marți seară, Mircea Lucescu a fost din nou pus în fața întrebărilor incomode despre salariul său, iar dezvăluirea a stârnit reacții aprinse.

„Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a spus Horia Ivanovici, FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu: ”E umilitor dacă vă spun”

În luna octombrie, după meciurile cu Moldova și Austria, selecționerul a fost întrebat direct despre salariul său. Mircea Lucescu a evitat să ofere cifre exacte, alegând un răspuns mai degrabă ferm și principial.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici!”, a spus Mircea Lucescu.

Jucătorii nefolosiți de Mircea Lucescu în meciurile cu Bosnia și San Marino

România și-a încheiat acțiunea din luna noiembrie cu două partide în care Mircea Lucescu a folosit majoritatea jucătorilor convocați, însă trei fotbaliști au rămas fără minute pe teren.

Selecționerul „tricolorilor” a convocat 26 de jucători, conform regulamentului, fiind obligat să lase câte trei în afara lotului pentru fiecare meci. În ciuda acestui fapt, 23 dintre ei au intrat pe teren în partidele cu Bosnia și San Marino.

Singurii care nu au prins niciun minut au fost Marian Aioani, Deian Sorescu și Adrian Rus, deși au făcut parte din lot pentru ambele dueluri.

România încă mai are un baraj de trecut în drumul spre turneul final al Campionatului Mondial 2026 și va întâlni, în deplasare, una dintre echipele Italia, Ucraina, Turcia sau Danemarca.