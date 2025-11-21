Decizie surpriză UEFA: ora meciului Turcia - România nu se aliniază cu programul celorlalte partide din play-off. Când joacă tricolorii

România va juca meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial pe 26 martie, în semifinala play-off-ului european împotriva Turciei.

UEFA a anunțat că partida va începe la ora 19:00 (ora României). Este singurul meci din play-off programat la această oră, toate celelalte urmând să se dispute de la 21:45, dacă programul nu va suferi modificări.

Deși gazdele nu au confirmat încă stadionul, informațiile apărute indică faptul că duelul ar putea avea loc pe „Rams Park”, arena lui Galatasaray, celebră pentru atmosfera intensă din marile meciuri, conform jurnaliștilor turci.

Stadionul din Istanbul are aproximativ 53.000 de locuri și este al doilea ca mărime din Turcia, după „Ataturk”, care poate găzdui în jur de 77.000 de spectatori.

Echipa care câștigă confruntarea dintre Turcia și România va merge în finala play-off-ului, programată pe 31 martie, unde va întâlni învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Dacă România va trece de Turcia, și finala barajului se va juca tot în deplasare.