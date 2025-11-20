Reacția lui Mircea Lucescu după ce Turcia i-a ieșit în calea spre Cupa Mondială: „Trebuie să ne ridicăm nivelul”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit primele declarații după ce „tricolorii” au aflat adversarul din barajul pentru Cupa Mondială 2026.

Naționala noastră va juca într-o singură manșă, pe 26 martie 2026, chiar la Istanbul, pe terenul Turciei, o națională care pune mare presiune pe teren propriu.

Dacă România va trece de turci, drumul spre Mondial continuă cinci zile mai târziu, pe 31 martie 2026, în finala barajului, tot în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”

Imediat după tragerea la sorți de la Zurich, Lucescu a tras un semnal de alarmă. Selecționerul cunoaște foarte bine fotbalul turc, a antrenat în SuperLig și a fost, la un moment dat, chiar selecționerul Turciei, însă tocmai această experiență îl face să fie prudent.

„Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Ce pot să spun? Știu foarte bine fotbalul turc. Toate echipele sunt la același nivel. Nu e o problemă. Știm să jucăm cu o astfel de echipă. Nu e asta o problemă.

Normală (n.r. tragerea la sorți), toate echipele din Grupa 1 erau de același nivel. Nu se putea alege alta pentru meciul de baraj. Cred că șansele sunt pentru toate echipele, pentru toate cele opt.

Îi cunosc foarte bine, dar la ultima lor evoluție, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor.

Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incediară. Deja avem o experiență meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci. Nu mă interesează, deocamdată jucăm cu Turcia.

Nu pot să compar jucătorii, acum sunt la alt nivel. Va fi un meci bun. Sper că echipa mea va fi la un nivel ridicat”, a spus Mircea Lucescu, la Zurich, în direct la Liga Digi Sport, prin intermediul We Love Sport.

Barajul pentru Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Până acum, 42 dintre cele 48 de naționale care vor lua startul la Mondial și-au asigurat biletele pentru turneul final. Mai sunt însă șase locuri puse la bătaie, care vor fi decise în urma barajelor europene și a celor intercontinentale, acolo unde tensiunea va fi la cote maxime.

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6)

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8)

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1)

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6)

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9)

UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.