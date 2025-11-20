search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Reacția lui Mircea Lucescu după ce Turcia i-a ieșit în calea spre Cupa Mondială: „Trebuie să ne ridicăm nivelul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit primele declarații după ce „tricolorii” au aflat adversarul din barajul pentru Cupa Mondială 2026.

Mircea Lucescu este selecționerul României.
România a picat cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială din 2026 | FOTO Profimedia

Naționala noastră va juca într-o singură manșă, pe 26 martie 2026, chiar la Istanbul, pe terenul Turciei, o națională care pune mare presiune pe teren propriu.

Dacă România va trece de turci, drumul spre Mondial continuă cinci zile mai târziu, pe 31 martie 2026, în finala barajului, tot în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”

Imediat după tragerea la sorți de la Zurich, Lucescu a tras un semnal de alarmă. Selecționerul cunoaște foarte bine fotbalul turc, a antrenat în SuperLig și a fost, la un moment dat, chiar selecționerul Turciei, însă tocmai această experiență îl face să fie prudent.

Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Ce pot să spun? Știu foarte bine fotbalul turc. Toate echipele sunt la același nivel. Nu e o problemă. Știm să jucăm cu o astfel de echipă. Nu e asta o problemă.

Normală (n.r. tragerea la sorți), toate echipele din Grupa 1 erau de același nivel. Nu se putea alege alta pentru meciul de baraj. Cred că șansele sunt pentru toate echipele, pentru toate cele opt.

Îi cunosc foarte bine, dar la ultima lor evoluție, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor.

Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incediară. Deja avem o experiență meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci. Nu mă interesează, deocamdată jucăm cu Turcia.

Nu pot să compar jucătorii, acum sunt la alt nivel. Va fi un meci bun. Sper că echipa mea va fi la un nivel ridicat”, a spus Mircea Lucescu, la Zurich, în direct la Liga Digi Sport, prin intermediul We Love Sport.

Barajul pentru Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Până acum, 42 dintre cele 48 de naționale care vor lua startul la Mondial și-au asigurat biletele pentru turneul final. Mai sunt însă șase locuri puse la bătaie, care vor fi decise în urma barajelor europene și a celor intercontinentale, acolo unde tensiunea va fi la cote maxime.

  • CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6)
  • AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8)
  • OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1)
  • CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6)
  • CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9)
  • UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
LIVE / Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune, nu doar de mine!”
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Turcii au reacționat INSTANT, după ce au aflat că vor întâlni România la baraj
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Pensia anticipată pentru persoanele care au lucrat în grupa I și II. Cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane care ar putea găzdui meciul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Pană de curent MASIVĂ! Sute de mii de oameni au rămas în beznă și fără energie electrică, în Paris
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Trump aprobă noul plan de pace pentru Ucraina! Witkoff, JD Vance, Rubio şi Jared Kushner, implicați în elaborarea lui secretă (NBC News)
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Kate și William la Royal Variety Performance, Profimedia (2) jpg
Se uită la el ca la soare, iar el o divinizează. Nu-și declară iubirea bombastic, ca Meghan și Harry, însă relația Kate - William e clar una model
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!