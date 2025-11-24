Cupa Mondială de Rugby. S-au stabilit urnele pentru tragerea la sorți din luna decembrie

Meciurile test din noiembrie au stabilit clasamentele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2027, care va avea loc miercuri, 3 decembrie, la Sydney.

Singurul factor determinant în stabilirea ordinii celor 24 de echipe participante este clasamentul, definit după o lungă serie de meciuri test din toamnă.

Formatul este același ca la Campionatul European de Fotbal, cu șase grupe de câte patru echipe: primele două din fiecare grupă și cele mai bune patru echipe de pe locul trei avansează în faza superioară.

Prin urmare, tragerea la sorți prezintă patru urne de câte șase echipe fiecare, în ordinea clasamentului: România se află în urna a 4-a.

Grupele pentru Cupa Mondială de Rugby 2027, conform clasamentului:

Urna 1: Africa de Sud, Noua Zeelandă, Anglia, Irlanda, Franța, Argentina;

Urna 2: Australia, Fiji, Scoția, Italia, Țara Galilor, Japonia;

Urna 3: Georgia, Uruguay, Spania, Statele Unite, Chile, Tonga;

Urna 4: Samoa, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Canada.