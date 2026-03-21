Transformarea lui Gică Hagi: despre retragere, viața de bunic și barajul de foc cu Turcia. „S-au întâmplat multe în ultimii doi ani!”

Gică Hagi a profitat de o scurtă pauză pentru a se deconecta de ritmul intens al fotbalului, alegând să petreacă timp alături de familie, într-un cadru liniștit. Fostul mare internațional s-a bucurat de momente speciale alături de copii și de nepotul său, experiență care i-a oferit energia necesară pentru a reveni cu forțe proaspete în activitatea de antrenor.

Pregătit să revină pe banca tehnică, Hagi a vorbit și despre situația echipei naționale, în contextul barajului important cu Turcia. „Regele” a analizat șansele României, subliniind importanța echilibrului, a concentrării și a încrederii în propriile forțe într-un duel care poate decide parcursul tricolorilor.

„Mi-am dorit această pauză. Asta e important, că mi-am dorit această pauză. Era necesară, e necesară din când în când. Am mai făcut-o încă o dată. Toate lucrurile care se petrec în lume și în fotbal nu mai sunt ca înainte, totul e mai rapid, mai iute. Din când în când ne mai trebuie câte o pauză ca să dăm o prospețime minții. Să analizăm, să reflectăm, să vedem din afară cum mai e. Ca să poți după aceea să te încarci și să mergi înainte!”, a admis Gică Hagi, conform prosport.ro.

„S-au întâmplat multe. Copiii și-au găsit „partea”!

Gică Hagi a vorbit despre perioada recentă în care a ales să se retragă, punând pe primul plan familia. Fostul mare internațional a mărturisit că a petrecut mult timp alături de cei dragi și că încearcă să profite din plin de momentele petrecute cu nepotul său, care îi aduc o bucurie aparte.

„Nu am apucat să stau cu familia, am stat! S-au întâmplat multe în ultimii doi ani ai mei, în special în familie. Copiii, și unul, și celălalt, și-au găsit „partea”. Acum, de la Ianis a venit și nepotul… Este foarte bine să fiu bunic, excelent, fantastic!

Așa e viața, iar acesta e momentul. Încercăm să-l speculăm, să ne bucurăm de momentul acesta. Și până în acest moment ne-a fost foarte bine, Dumnezeu a avut grijă de noi, nu avem de ce să ne plângem! Suntem o familie între oamenii norocoși ai lumii. Dar s-au întâmplat lucruri noi pentru noi. Susținem, e și o datorie până la urmă, suntem lângă… Și ne bucurăm pentru el!”, a mai spus Gică Hagi.

România la baraj: „Sunt focusați! Toți!”

Gică Hagi a vorbit deschis despre starea de spirit din jurul echipei naționale înaintea duelului important care urmează, evidențiind nivelul ridicat de concentrare și implicare al jucătorilor. Fostul mare internațional s-a arătat încrezător în potențialul actualei generații, subliniind că experiența acumulată în ultimii ani și maturitatea grupului pot face diferența într-un meci în care România speră să producă surpriza.

„În orice zi, în orice discuție, totdeauna trebuia să amintim de acest lucru. Sunt focusați! Toți! Am înțeles că toți sunt foarte conectați la acest meci și sper să ajungă în formă foarte bună. Și să creeze, între ghilimele, surpriza!

După participarea la un Campionat European pe care au făcut-o, acum și un Campionat Mondial… Asta îți dă un lucru: încrederea în tine. Dar și experiență foarte mare! Cu toate că au experiență deja, grupul, în marea lui majoritate, are experiență internațională. Sunt maturi, nu mai vorbim de jucătorii tineri care erau ei, acum ei sunt baza, duc greul acolo la echipă. Sunt jucători experimentați și au capacitatea, cred eu, să creeze!”, a mai adăugat „Regele”.

Naționala României se pregătește pentru duelul cu Turcia, programat joi, 26 martie, într-un meci decisiv pentru accederea în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din această vară. Vezi lotul ales de selecționerul Mircea Lucescu aici.