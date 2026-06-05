Alertă în Pitești. Zeci de persoane au fost evacuate după fisurarea unei conducte de gaz

Zeci de persoane au fost evacuate, vineri, într-un cartier din Pitești, după ce o conductă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare.

Panică și agitație vineri, 5 iunie, pe strada Constructorilor din Pitești, după ce un muncitor care efectua lucrări la reţeaua de canalizare a lovit o țeavă de gaze, care s-a fisurat. După ce în zonă a început să se simtă miros de gaze, incidentul a fost anunţat la 112 şi la faţa locului au ajuns pompierii de la Detașamentele Pitești și Bradu, cu o autospecială de stingere şi o autospecială CBRN.

Pentru a elimina orice risc, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, în timp ce la locul evenimentului a venit și o echipă operativă a distribuitorului de gaz, care a întrerupt alimentarea cu gaze a magistralei şi a demarat lucrările pentru remedierea avariei.