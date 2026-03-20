România pleacă la baraj cu un handicap major. Lotul Turciei este de cinci ori mai valoros decât cel al tricolorilor

Naționala României se pregătește pentru duelul cu Turcia, programat săptămâna viitoare, într-un meci decisiv pentru accederea în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din această vară.

Cu șase zile înaintea confruntării, ambii selecționeri au făcut publice loturile pentru această acțiune, iar diferența dintre cele două echipe este semnificativă la nivelul valorii de piață.

Mircea Lucescu a adus mai multe modificări față de precedenta convocare, introducând nu mai puțin de șapte nume noi. Printre acestea se numără Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicolae Stanciu și Daniel Bîrligea.

În același timp, din nucleul jucătorilor care au evoluat și în ultimele partide se regăsesc în continuare Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Florin Tănase, Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, acesta din urmă fiind considerat de adversari cel mai periculos jucător al României.

Diferența de valore dintre cele două loturi

În ceea ce privește selecția lui Vincenzo Montella, aceasta cuprinde 30 de jucători, printre care se regăsesc nume importante precum Arda Güler de la Real Madrid, Kenan Yıldız de la Juventus, Hakan Çalhanoğlu de la Inter Milano și Ozan Kabak, legitimat la TSG Hoffenheim.

Potrivit datelor furnizate de Transfermarkt, diferența de valoare dintre cele două loturi este considerabilă. România este evaluată la 102,85 milioane de euro, în timp ce Turcia ajunge la 517,7 milioane de euro.

Mai mult, doar Arda Güler (90 de milioane de euro) și Hakan Çalhanoğlu (22 de milioane de euro) depășesc individual valoarea întregului lot al tricolorilor. În tabăra României, cel mai bine cotat jucător este Radu Drăgușin, evaluat la 20 de milioane de euro, urmat de Andrei Rațiu (18 milioane) și Dennis Man (13 milioane).