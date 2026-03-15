Capitolul la care nimeni nu-l întrece pe Gică Hagi. Turcii nu-l vor uita niciodată pe „Maradona din Carpați”. 120 milioane de euro pentru român

Deși fotbalul turc a avut mulți jucători valoroși de-a lungul timpului, Gheorghe Hagi rămâne, pentru mulți suporteri și specialiști din Turcia, cel mai important fotbalist care a evoluat vreodată în campionatul numit astăzi Super Lig.

Recent, jurnaliștii de la Sabah au realizat un experiment folosind inteligența artificială pentru a estima cât ar valora astăzi marile nume din istoria campionatului turc. În fruntea clasamentului a fost plasat chiar Hagi, cu o valoare estimată la aproximativ 120 de milioane de euro.

„A fost un lider de elită!”

Legenda românului în Turcia se leagă în special de perioada petrecută la Galatasaray, între 1996 și 2001. În acei ani, „Regele” a impresionat prin tehnică și creativitate, reușind 72 de goluri și 63 de pase decisive, performanțe care l-au transformat într-unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului.

„Nu a fost doar un playmaker, ci și un lider de elită, care marca goluri imposibile de la distanță și care a câștigat o cupă UEFA pentru echipa lui. În fotbalul modern, un astfel de jucător, de tipul 'boss', care are atât talent pur, dar care și transformă întreaga identitate a echipei, este foarte rar. 'Maradona din Carpați' ar fi pe piața de astăzi pe primul loc ca cel mai valoros playmaker din lume!”, a concluzionat inteligența artificială.

O evaluare de 120 de milioane de euro l-ar poziționa pe Gheorghe Hagi printre cei mai valoroși jucători ai momentului, dacă ar fi pus alături de fotbaliștii actuali. La acest nivel sunt cotați și mijlocași de top precum Declan Rice de la Arsenal și Federico Valverde, starul lui Real Madrid.