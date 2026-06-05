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Gheorghe Hagi se întoarce în „Templu”

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„Regele” revine pe stadionul Steaua, ca antrenor al naționalei, la 25 de ani după semieșecul (1-1) cu Slovenia. Acesta a cunoscut momente frumoase, dar și triste în Ghencea

Gheorghe Hagi a ținut o conferință de presă înaintea meciului cu Țara Galilor (Foto: sportpictures)
Gheorghe Hagi a ținut o conferință de presă înaintea meciului cu Țara Galilor (Foto: sportpictures)

Echipa de fotbal a României a intrat într-o nouă „eră” odată cu disputarea meciului de verificare din Georgia (1-1). Iar a doua partidă pe care o va juca în această „fereastră” a calendarului competițional, cea cu Țara Galilor, de sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20.45, va avea o semnificație deosebită pentru Gheorghe Hagi.

Este cunoscut faptul că „Regele” a fost legat sufletește de Steaua, echipa cu care a cunoscut consacrarea la finalul anilor 80, că acesta s-a antrenat și a jucat o serie de meciuri extrem de importante în Ghencea. Și deși vechiul stadion, cel pe care a evoluat, a fost dărâmat, cu siguranță că Hagi va fi emoționat atunci când se va afla pe banca tehnică în noua arenă.

Primul gol în Divizia A l-a dat Stelei!

Debutant în Divizia A la numai 17 ani, şapte luni şi şapte zile, în tricoul FC Constanța, „Regele” a marcat primul său gol chiar în poarta formației la care s-a consacrat mai apoi. Și a reușit-o în meciul Steaua - FC Constanța 2-2, din 6 noiembrie 1982, în etapa a 14-a, tot pe stadionul din Ghencea. La acea vreme, formația militară traversa o perioadă complicată, alternând victoriile clare cu rezultatele nesatisfăcătoare. Ceea ce a făcut-o să rateze nu numai câștigarea campionatului, ci chiar și participarea în cupele europene. Formația de pe Litoral, în schimb, ocupa ultimul loc în clasament. Iar prin acel egal cu Steaua a obținut și primul ei punct. Și a făcut-o chiar datorită golului înscris de Hagi, în minutul 89, cu un șut cu efect. După mulți ani, pe un DVD în care i-a fost prezentată cariera, „Regele” avea să spună: „I-am dat gol marelui Iordache (n.a. – portarul Stelei). Am marcat cu un șut de la 35 de metri. Eram doar un copil”.

Ziarul „Sportul” relata despre golul reușit de Hagi în poarta Stelei
Ziarul „Sportul” relata despre golul reușit de Hagi în poarta Stelei

A jucat două semifinale de Cupa Campionilor

Transferat la Steaua sub formă de împrumut chiar înainte de Supercupa Europei, Hagi a reușit unicul gol al disputei cu Dinamo Kiev, de la Monaco, în ianuarie 1987. El a rămas în Ghencea, contribuind la alte succese ale formației roș-albastre. Pe 6 aprilie 1988, de pildă, a evoluat în prima lui semifinală de Cupa Campionilor. Atunci, Steaua a terminat la egalitate (0-0) cu Benfica Lisabona deși a dominat confruntarea. Lusitanii s-au impus cu 2-0, acasă, calificându-se astfel în finala competiției.

Un an după aceea, în 5 aprilie 1989, Steaua a reușit să surclaseze (4-0) pe Galatasaray. Disputat în Ghencea, pe un stadion plin până la refuz (atunci nu existau sectoare fără spectatori, pentru siguranță), meciul a fost la discreția echipei lui Anghel Iordănescu. Hagi a marcat în minutul 40, iar celelalte reușite au fost semnate de Ilie Dumitrescu (min. 8), Dan Petrescu (min. 69) și Balint (min. 73). Și cum returul de la Istanbul s-a terminat 1-1, Steaua s-a calificat atunci în finala CCE, acolo unde s-a înclinat (0-4) în fața marelui Milan.

Hagi și-a păstrat filosofia pe care o avea în 2001, dar e mult mai înțelept

Remiza cu Slovenia i-a fost fatală

Tot pe stadionul Steaua s-a disputat și returul „barajului” de calificare la Campionatul Mondial 2002 din Japonia și Coreea de Sud. La acel moment, din naționala antrenată de Gheorghe Hagi făceau parte fotbaliști de mare valoare, precum Chivu (Ajax), Munteanu (Wolfsburg), Contra (Milan), Popescu (Lecce), Mutu (Verona), Ghioane (Dinamo Kiev) și Adi Ilie (Valencia). Deloc întâmplător, România, care terminase în grupa preliminară pe locul 2, după Italia, a abordat meciul cu Slovenia din postura de mare favorită. Și aceasta deși pierduse (1-2) în tur, la Ljubljana.

Disputată în 14 noiembrie, în prezența a 25.000 de suporteri care au susținut frenetic echipa națională în ciuda condițiilor meteo potrivnice, partida s-a încheiat cu un rezultat dezamăgitor, 1-1... Tricolorii au dominat autoritar, însă n-au izbutit să înscrie. Și, așa cum se întâmplă deseori (și) în fotbal, au făcut-o oaspeții, în minutul 55, prin Rudonja. Cosmin Contra a egalat după zece minute, însă naționala n-a izbutit și al doilea gol, cel care ar fi trimis meciul în prelungiri. Și n-a făcut-o deși în ultima jumătate de oră a avut o posesie de 70% și a expediat 12 șuturi la poartă! Disperat, Hagi și-a trimis pe teren toți atacanții... Echipa a fost atât de ofensivă pe finalul meciului cu Slovenia încât până și singurul mijlocaș defensiv, Ovidiu Sabău, provenea dintr-unul ofensiv. În plus, fundașii laterali Cosmin Contra și Dorinel Munteanu erau cunoscuți pentru incursiunile lor în atac.

„Generația de Aur” s-a născut cu Țara Galilor

Pentru Hagi nu numai prezența pe stadionul Steaua are o semnificație aparte, ci și faptul că România va (re)întâlni acolo echipa Țării Galilor. Mai întâi, trebuie amintit că în 20 mai 1992, naționala noastră a surclasat această reprezentativă. Și a făcut-o tot în Ghencea. Atunci, echipa antrenată de Cornel Dinu s-a impus cu 5-1, golurile noastre fiind înscrise de Hagi (min. 5, 35), Lupescu (min. 7, 24) și Balint (min. 31). Pentru galezi a marcat Ian Rush (min. 50), legendarul fotbalist de la Liverpool.

Presa britanică l-a elogiat pe Hagi în 1993
Presa britanică l-a elogiat pe Hagi în 1993

Confruntarea retur, disputată pe stadionul „Arms Park” din Cardiff, în 17 noiembrie 1993, are o importanță și mai mare pentru fotbalul românesc. În fața a 40.000 de spectatori, oamenii lui Anghel Iordănescu (îl înlocuise pe Dinu după 2-5 cu Cehoslovacia, la Kosice) s-au impus cu 2-1. Au marcat Hagi (min. 33) și Răducioiu (min. 83). Prin acel succes România s-a calificat la Campionatul Mondial care a avut loc în SUA, în 1994. Și practic astfel s-a născut „Generația de Aur”.

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