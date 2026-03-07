Sperietură pentru Nicolae Stanciu la debutul în China, după un fault violent. Căpitanului naționalei era cât pe ce să o comită înainte de baraj

Debutul lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Dalian Yingbo a fost unul agitat. Echipa românului a pierdut spectaculos partida din prima etapă a campionatului chinez, 3-5, contra formației Shanghai Shenhua.

Titular încă de la primul meci oficial după revenirea în China, Stanciu a trecut printr-un moment dificil în repriza a doua. Mijlocașul a fost lovit puternic de un adversar și a rămas câteva momente întins pe gazon, stârnind îngrijorarea colegilor și a staffului. Căpitanul naționalei României a avut nevoie de intervenția echipei medicale și a părăsit temporar terenul pentru îngrijiri.

Deși contactul a fost dur, românul a reușit să revină în joc și a dus partida până la final. Pe finalul întâlnirii, Stanciu a fost aproape să se remarce și pe tabelă: a executat o lovitură liberă periculoasă, dar mingea trimisă de el a fost respinsă de portarul advers.

La final, internaționalul român a fost unul dintre jucătorii apreciați ai echipei sale, primind nota 6,4 pe Flashscore. Cel mai bine cotat fotbalist al meciului a fost Frank Acheampong, care a primit nota 7,6.