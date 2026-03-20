Cu ei atacăm Cupa Mondială! Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru barajul cu Turcia

Naționala României joacă pe 26 martie cel mai important meci din ultima vreme: partida cu Turcia, pentru un loc în finala barajului de calificare la Cupa Mondiă din această vară. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat astăzi lotul final pentru acțiunea din această lună, renunțând la câțiva jucători ți convocând câteva surprize.

Pe lângă Ionuț Radu, antrenorul de 80 de ani i-a mai convocat pentru postul de portar pe Marian Aioani și pe Mihai Popa, lăsându-i în afara lotului pe Ștefan Târnovanu și pe Horațiu Moldovan, ajunși rezerve la echipele de club în ultima vreme. În total, Mircea Lucescu a apelat la 7 nume noi față de precedenta acțiune a naționalei, convocându-i pe Mihai Popa, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Kevin Ciubotaru, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea și Marius Coman.

Accidentările i-au dat bătăi de cap selecționerului

În schimb, selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Ștefan Târnovanu, Bogdan Racovițan, Lisav Eissat, Darius Olaru, Alexandru Chipciu, Marius Marin, și Denis Drăguș (ultimii cu probleme medicale). Dintre cei 26 de fotbaliști convocați, 14 provin din campionatul intern.

Naționala României va juca joia viitoare (ora 19.00, Prima TV), împotriva Turciei, la Istanbul, meci contând pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an. Dacă vor trece de naționala Semilunei, tricolorii vor da piept trei zile mai târziu cu învingătoarea barajului Slovacia - Kosovo, câștigătoarea urmând să evolueze la Cupa Mondială 2026. Dacă vor pierde la Istanbul, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni pierzătoarea celuilalt baraj, într-o partdă doar de palmares.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Echipa probabilă a României cu Turcia: I. Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Dragomir - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea