Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
Transfer rezolvat! Nicolae Stanciu a bătut palma cu noul club. Internaționalul român este așteptat să aterizeze

Publicat:

Nicolae Stanciu, în vârstă de 32 de ani, se află în pragul unui nou început și urmează să fie prezentat oficial de noua sa echipă, în această fereastră de transferuri din iarnă.

Nicolae Stanciu Foro/Facebook
Nicolae Stanciu Foro/Facebook

Internaționalul român s-a despărțit recent de Genoa, după rezilierea contractului, iar ulterior a ajuns la un acord complet cu Dalian Yingbo, formație din China. Pentru Stanciu, mutarea marchează o revenire într-un campionat pe care îl cunoaște bine, după experiența anterioară la Wuhan Three Towns.

Revenirea în China este iminentă, toate detaliile fiind deja puse la punct. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mijlocașul român este așteptat să sosească în decursul zilei de astăzu, urmând ca apoi să semneze contractul cu noul său club, Dalian Yingbo.

Fostul jucător-vedetă al lui Wuhan Three Towns, Stanciu, este pe punctul de a se alătura lui Dalian Yingbo și urmează să sosească astăzi în Dalian!, au scris jurnaliștii chinezi.

Stanciu și-a anunțat revenirea în China

Presa din China susține că mutarea lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo este deja bine conturată, iar primele semne au apărut chiar pe rețelele sociale. Mijlocașul român ar fi discutat recent, într-o conversație online, cu fiul acționarului principal al clubului, dialog din care a fost extras și un mesaj adresat direct fanilor, prin care Stanciu își anunță sosirea iminentă și entuziasmul de a-i întâlni.

Venit anual cuprins între 1.5 și 2 milioane euro

Fiind liber de contract, Stanciu a avut un avantaj important la negocieri, situație care de regulă se reflectă într-un câștig peste media obișnuită. Estimările indică un venit anual cuprins între 1.5 și 2 milioane de euro, nivel care l-ar plasa din nou printre cei mai bine remunerați jucători români activi.

