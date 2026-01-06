Un fotbalist de umplutură al naționalei și-a anulat nunta, ca să meargă la Mondiale: „Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă”

Convocat cu regularitate la lotul național, dar folosit rar de căctre selecționerul Mircea Lucescu (80), Deian Sorescu (28 de ani), extrema formației Gaziantepspor, unde este coleg cu Alexandru Maxim (35 de ani), se pregătește intens, din punct de vedere emoțional, pentru barajul cu Turica, de pe 26 martie, de la Istanbul.

Fostul dinamovist a anunțat direct din Antalya, după remiza cu Petrolul (scor 1-1), că a luat decizia să își anuleze nunta, programată inițial în această vară, cu speranța că naționala României se va califica la Campionatul Mondial din America, care va avea loc la vară.

De asemenea, el a vorbit și despre faptul că este ținta glumelor în vestiar formației de club, înaintea duelului crucial pentru calificarea la turneul final.

„Va fi cu siguranță un meci greu cu Turcia, pfoai, zi de zi aud chestia asta, crede-mă cu nu e ușor să trăiești aici cu ei, să auzi așa ceva, să joci contra lor. Aud diferite glume, ne tratează de sus, dar pe mine unul mă motivează. Unii vorbesc mai în glumă, alții mai în serios, nici nu știu cum poți să o iei, că până la urmă ei vorbesc serios. Noi între colegi, oamenii de acolo vorbim, dar cu siguranță ei sunt foarte serioși, pe mine mă motivează, abia aștept meciul.

(n.r. renunți la concediu pentru o deplasare în America?) Păi am renunțat la nuntă, ce concediu?! Nu mi-am programat nunta pentru Mondial, aștept să fiu acolo, am dat totul pentru acest vis și o să dau totul pentru acest vis.

Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă, mi-am pus păr acum, că mi-a căzut. Glumesc. Nu am programat nimic, am vrut să stau, să aștept, sper să fim acolo și să ne atingem obiectivul. Ăsta este obiectivul nostru la națională.

M-am întâlnit cu cei din staff-ul naționalei ieri, stăm în același hotel, mă bucur că au venit să ne vadă, chiar și pe Max, mă bucur că sunt aproape de noi”, a spus Deian Sorescu, după meciul cu Petrolul, de marți.

Trupa din Gaziantep este pe locul 9 în Șuperlig, prima divizie turcă, cu 23 de puncte, după terminarea turului (primele 17 etape).