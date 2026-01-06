search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un fotbalist de umplutură al naționalei și-a anulat nunta, ca să meargă la Mondiale: „Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă”

0
0
Publicat:

Convocat cu regularitate la lotul național, dar folosit rar de căctre selecționerul Mircea Lucescu (80), Deian Sorescu (28 de ani), extrema formației Gaziantepspor, unde este coleg cu Alexandru Maxim (35 de ani), se pregătește intens, din punct de vedere emoțional, pentru barajul cu Turica, de pe 26 martie, de la Istanbul.

Deian Sorescu are misiunea să dea multe centrări FOTO Sportpictures
Deian Sorescu are misiunea să dea multe centrări FOTO Sportpictures

Fostul dinamovist a anunțat direct din Antalya, după remiza cu Petrolul (scor 1-1), că a luat decizia să își anuleze nunta, programată inițial în această vară, cu speranța că naționala României se va califica la Campionatul Mondial din America, care va avea loc la vară.

De asemenea, el a vorbit și despre faptul că este ținta glumelor în vestiar formației de club, înaintea duelului crucial pentru calificarea la turneul final.

Va fi cu siguranță un meci greu cu Turcia, pfoai, zi de zi aud chestia asta, crede-mă cu nu e ușor să trăiești aici cu ei, să auzi așa ceva, să joci contra lor. Aud diferite glume, ne tratează de sus, dar pe mine unul mă motivează. Unii vorbesc mai în glumă, alții mai în serios, nici nu știu cum poți să o iei, că până la urmă ei vorbesc serios. Noi între colegi, oamenii de acolo vorbim, dar cu siguranță ei sunt foarte serioși, pe mine mă motivează, abia aștept meciul.

(n.r. renunți la concediu pentru o deplasare în America?) Păi am renunțat la nuntă, ce concediu?! Nu mi-am programat nunta pentru Mondial, aștept să fiu acolo, am dat totul pentru acest vis și o să dau totul pentru acest vis.

Nu vreți să știți ce mi-a zis soția, ce ceartă am acasă, mi-am pus păr acum, că mi-a căzut. Glumesc. Nu am programat nimic, am vrut să stau, să aștept, sper să fim acolo și să ne atingem obiectivul. Ăsta este obiectivul nostru la națională.

M-am întâlnit cu cei din staff-ul naționalei ieri, stăm în același hotel, mă bucur că au venit să ne vadă, chiar și pe Max, mă bucur că sunt aproape de noi”, a spus Deian Sorescu, după meciul cu Petrolul, de marți.

Trupa din Gaziantep este pe locul 9 în Șuperlig, prima divizie turcă, cu 23 de puncte, după terminarea turului (primele 17 etape).

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Bărbat blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
antena3.ro
image
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Cu ce viteză pot alerga pisicile: detaliul interesant care le face şi mai speciale
playtech.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație?! Șumudică vrea să dea o lovitură de proporții cu un jucător român
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Va fi prăpăd! Şefa meteorologilor anunţă că vine iarna secolului inclusiv în Bucureşti
romaniatv.net
image
Consultații medicale gratuite. Persoanele care vor beneficia de noua lege
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare