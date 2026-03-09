Mesajul FCSB la despărțirea de Elias Charalambous. Nici Mihai Pintilii nu rămâne la echipă

Cipriotul Elias Charalambous, 45 de ani, n-a mai așteptat finalul play-out-ului, pe care trebuia să-l câștige și să ducă echipa în Europa (Conference League), pentru a-și păstra postul. Antrenorul sși-a dat demisia după 1-3 cu U Cluj, în etapa a 30-a, astfel că a doua parte a campionatului va fi abordată cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, care se poate afla în situația de a câștiga și play-out-ul, și titlul, dacă Universitatea Craiova, pe care a pregătit-o în tur, va termina prima în Superligă.

Conducerea campioanei FCSB a făcut astăzi anunțul oficial:

„Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB.

Tehnicianul cipriot părăsește clubul nostru după un mandat de aproape trei ani, în timpul căruia a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

De asemenea, roș-albaștrii au obținut rezultate impresionante în cupele europene în această perioadă, reușind să atingă faza optimilor de finală în UEFA Europa League în sezonul 2024-2025, respectiv faza principală a aceleiași competiții în sezonul actual.

Clubul nostru îi mulțumește lui Elias pentru contribuția extraordinară și îi urează mult succes în continuare!".

Mihai Pintilii (41 de ani) a transmis un mesaj la despărțirea de FCSB. El lucra de 10 ani la formația roș-albastră, în ultimii ani îndeplinind rolul de antrenor secund.

„La pachet” cu Elias Charalambous a plecat de la FCSB și Mihai Pintilii. Fostul mijlocaș defensiv și-a petrecut ultimii 4 ani ai carierei de fotbalist la FCSB, apoi a rămas în staff ca ajutor al „principalilor” pe care clubul roș-albastru i-a avut din 2020 încoace.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea. ❤️💙

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a transmis Pintilii prin intermediul rețelelor sociale.

Din staff nu pleacă antrenorul care se ocupă de portari - Marius Popa, care îl va pregăti în continuare pe fiul său.