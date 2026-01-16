Banii sau echipa națională? Italienii au dat vestea. Următoarea destinație pentru Nicolae Stanciu, după despărțirea prematură de Genoa

Nicolae Stanciu este foarte aproape de finalul aventurii sale la Genoa, la doar șase luni după ce a semnat cu formația din Serie A.

Presa din Italia anunță că mijlocașul român, în vârstă de 32 de ani, urmează să își rezilieze contractul cu clubul patronat de Dan Șucu, iar despărțirea ar urma să fie oficializată în zilele următoare. Deși exista o opțiune de prelungire până în vara lui 2027, conducerea nu intenționează să o activeze, iar fotbalistul ar urma să primească o compensație financiară.

Ajuns vara trecută la Genoa din postura de jucător liber, Stanciu a bifat primele sale apariții într-un campionat de top european, însă rolul său a fost unul limitat. A evoluat în doar șapte partide pentru „grifoni”, patru în Serie A și trei în Cupa Italiei, fără să reușească să se impună ca titular.

Viitorul său rămâne deschis, însă opțiunile nu sunt foarte numeroase

Potrivit gsp.ro, două cluburi din China, Dalian Yingbo și Tianjin Jinmen Tiger, sunt interesate de serviciile sale, iar această variantă pare cea mai probabilă dacă Stanciu va pune pe primul plan siguranța financiară. Mijlocașul cunoaște bine fotbalul chinez, unde a evoluat între 2022 și 2023 la Wuhan Three Towns, perioadă în care a câștigat titlul de campion și Supercupa.

Există totuși și posibilitatea unei reveniri în România. Dacă își dorește să rămână în atenția echipei naționale, Stanciu ar putea accepta un salariu mai mic, iar Rapid este una dintre echipele care ar putea încerca să-l aducă, mai ales în contextul relației bune dintre jucător și Dan Șucu, omul care l-a convins să semneze cu Genoa.