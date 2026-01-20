Genoa i-a făcut vânt într-un mod deloc elegant lui Nicolae Stanciu. Despărțirea, anunțată într-o știre de umplutură

Nicolae Stanciu (32 de ani) n-a făcut prea mulți purici la Genoa, iar plecarea i-a fost grăbită de penalty-ul ratat în prelungirile meciului cu AC Milan, care a privat echipa lui de obținerea a încă două puncte (meciul s-a terminat 1-1).

Fostul căpitan al echipei naționale s-a despărțit de Genoa după doar șase luni și șapte meciuri bifate.

Modul în care a fost comunicată oficial despărțirea este unul care arată lipsă de respect pentru român. Genoa nu a făcut anunțul prin vreun comunicat oficial publicat pe site sau pe rețelele sociale, ci într-un articol titrat „Genoa a reluat antrenamentele”.

Sub titlul amintit și o poză cu antrenorul Daniele De Rossi au fost inserate mai multe puncte cu activitățile realizate pe 19 ianuarie, iar unul dintre ele face referire la despărțirea de Nicolae Stanciu.

„Rezilierea contractului lui Stanciu, căpitanul naționalei României”, este tot ce a scris Genoa despre despărțirea de mijlocaș, trecut la „și alții” de gruparea „Grifonului”.

Adus în vară, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Damac, din Arabia Saudită, Nicolae Stanciu nu s-a impus la Genoa.

Internaționalul român a bifat doar șapte apariții și a dat un gol, chiar la debut, cu Vicenza în Cupa Italiei. La ultimul meci jucat pentru Genoa, Nicolae Stanciu a intrat pe final cu Milan și a ratat un penalty la ultima fază, iar partida s-a terminat 1-1.

Nicolae Stanciu ar urma să plece din Europa și să joace în China, la Dalian Yingbo.