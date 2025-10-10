Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală. Se ia în calcul varianta închisorii. „Sunt victima consumului”

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost prezent în decursul zilei de vineri, 10 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală. Tânărul a oferit o serie de declarații cu privire la situația actuală a procesului în care este implicat.

La data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. O tânără în vârstă de 23 de ani a fost transportată de urgență la spital, iar fiul marelui fost fotbalist a fugit de la locul faptei.

Găsit, mai apoi, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe data de 17 septembrie, după ce a fost testat pozitiv la cocaină. O săptămână mai târziu, Toto Dumitrescu a fost arestat la domiciliu, conform deciziei instanței.

Solicită prelungirea măsurii de arest la domiciliu

Miercurea aceasta, organele de poliție au extins urmărirea penală împotriva acestuia. Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi cercetat pentru conducerea sub influența drogurilor.

Vineri dimineață, Toto Dumitrescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1, cu scopul de a solicita prelungirea măsurii de arest la domiciliu. A recunoscut faptul că gestul de a părăsi locul faptei a fost unul complet lipsit de moralitate.

„Am consumat după accident. Sunt victima consumului!”

Toto Dumitrescu a admis că este consumator de substanțe interzise. Conform spuselor acestuia, tânărul a apelat la cocaină abia după accidentul rutier, nu înainte.

„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi!”, a spus Toto Dumitrescu, pentru Pro TV.

„Aplicarea unei pedepse cumulate cu închisoare este considerabilă!”

„Dacă, în urma tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale, se confirmă că Toto Dumitrescu a produs un accident rutier, a părăsit locul faptei și a fost depistat pozitiv la substanțe psihoactive, riscul aplicării unei pedepse cumulate cu închisoare este considerabil, conform legislației penale în vigoare.

Totodată, pentru realizarea condiției esențiale a existenței infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive este necesar să se constate atât prezența în probele biologice a substanței psihoactive, cât și aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacității de a conduce a autorului faptei!”, a admis Cristina Cucoș-Guțan, avocata consultată de Gazeta Sporturilor.