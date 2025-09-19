Noi detalii din ancheta care îl vizează pe Toto Dumitrescu. Actorul nu se află la prima abatere

Noi detalii au fost dezvăluite din ancheta care îl vizează pe Toto Dumitrescu, arestat preventiv după ce a provocat un accident soldat cu rănirea unei tinere de 23 de ani și a fugit de la locul faptei.

Cu mai puțin de o lună în urmă, actorul a scăpat oficial de un alt dosar, în care a fost de asemenea suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor. În luna martie, el ar fi fost oprit de agenții de la rutieră pe bulevardul Regele Mihai 1, relatează Știrile ProTV.

Surse judiciare susțin că fiul fostului internațional, acum în vârstă de 27 de ani, ar fi avut în urină urme de cocaină. Aceleași surse susțin însă că medicii nu au putut identifica prezența drogurilor și în sânge.

Potrivit acestora, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost astfel nevoiți să confirme propunerea polițiștilor de închidere a dosarului, pe motiv că fapta de care era bănuit Ilie Badea Dumitrescu, cunoscut ca Toto, nu e prevăzută de legea penală. Soluția de clasare a fost dată pe 21 august, cu trei săptămâni înainte de accidentul de duminică în urma căruia a fost arestat preventiv.

Amintim că accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA. Din impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție.

Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

După coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de anchetatori într-un apartament din Ilfov. Actorul a negat inițial că ar fi consumat droguri: „Nu consumasem nimic”. Totuși, testele efectuate au arătat prezența cocainei.

Numele lui Ilie Badea Dumitrescu mai apare în trei dosare penale, anchetate tot de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în care procurorii investighează scandaluri și acuzații de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Toto Dumitrescu, susțin surse judiciare, ar avea dublă calitate în aceste investigații, atât făptuitor, cât și parte vătămată. Avocatul lui Toto Dumitrescu spune că nu comentează nimic despre aceste dosare.