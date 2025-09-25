Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi eliberat din arestul preventiv și va fi cercetat în arest la domiciliu

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalistul Ilie Dumitrescu, a cerut judecătorilor Tribunalului București să fie eliberat din arest preventiv și cercetat în arest la domiciliu.

Acesta le-a cerut judecătorilor, joi, eliberarea din arest preventiv și cercetarea în arest la domiciliu.

Judecătorii au acceptat cerea. Dumitrescu le-a declarat magistraților că ar fi consumat cocaina după impact, în urma accidentului rutier, scrie Mediafax.

Amintim că accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA. Din impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție.

Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

După coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de anchetatori într-un apartament din Ilfov. Actorul a negat inițial că ar fi consumat droguri: „Nu consumasem nimic”. Totuși, testele efectuate au arătat prezența cocainei.

Cu mai puțin de o lună în urmă, actorul a scăpat oficial de un alt dosar, în care a fost de asemenea suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor. În luna martie, el ar fi fost oprit de agenții de la rutieră pe bulevardul Regele Mihai 1, relatează Știrile ProTV.

Surse judiciare susțin că fiul fostului internațional, acum în vârstă de 27 de ani, ar fi avut în urină urme de cocaină. Aceleași surse susțin însă că medicii nu au putut identifica prezența drogurilor și în sânge.

Potrivit acestora, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost astfel nevoiți să confirme propunerea polițiștilor de închidere a dosarului, pe motiv că fapta de care era bănuit Ilie Badea Dumitrescu, cunoscut ca Toto, nu e prevăzută de legea penală. Soluția de clasare a fost dată pe 21 august, cu trei săptămâni înainte de accidentul de duminică în urma căruia a fost arestat preventiv.