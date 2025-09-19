Fiul lui Ilie Dumitrescu vrea să fie cercetat în libertate, după fuga de la locul accidentului rutier. Raportul INML nu îl ajută

Actorul Toto Dumitrescu, arestat după accidentul în care a fost implicat duminică, vrea să fie cercetat în libertate, deși raportul INML arată că fiul lui Ilie Dumitrescu avea droguri de mare risc în sânge.

Oamenii legii verifică acum dacă tânărul de 28 de ani era drogat în timp ce se afla la volan, când a fost implicat în accidentul rutier din Capitală, de la locul căruia a fugit, potrivit Antena 3 CNN.

Avocații fiului lui Ilie Dumitrescu au contestat decizia arestului preventiv încă din sala de judecată. Toto Dumitrescu vrea să fie cercetat în libertate sau sub control judiciar. Contestația apărătorilor săi va fi soluționată, cel mai probabil, săptămâna viitoare v

Dacă se va stabili că s-a urcat drogat la volan, tânărul riscă, probabil, o pedeapsă cu executare.

Amintim că accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA. Din impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție.

Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului

După coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de anchetatori într-un apartament din Ilfov. Actorul a negat inițial că ar fi consumat droguri: „Nu consumasem nimic”. Totuși, testele efectuate au arătat prezența cocainei.

Întrebat de ce a fugit, Toto a spus: „Am fost speriat”, adăugând despre șoferița implicată că „a fost greșeala ei”.

Actorul Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

Miercuri, 17 septembrie, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunțat că „s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului”. Procurorii au precizat că fiul lui Ilie Dumitrescu nu este la primul conflict cu legea penală.

Potrivit procurorilor, Toto Dumitrescu „nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”. Amânarea aplicării pedepsei este din decembrie 2021.

Cariera sportivei

Ilinca Amariei, originară din Iași, este una dintre promisiunile tenisului românesc. A fost campioană națională și a reprezentat România în BJK Cup, unde a jucat în confruntarea de dublu cu Japonia, alături de Mara Gae.

Sportiva a câștigat până acum opt turnee ITF, dintre care două în 2024, la Cluj și București. A fost antrenată de Adrian Marcu, cunoscut pentru colaborările sale cu Simona Halep, iar în prezent se pregătește cu Adrian Gavrilă.