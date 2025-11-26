Tenis de masă: Iulian Chiriță, aproape de medalie la dubu mixt la Mondialele de juniori

Perechea româno-galeză Iulian Chiriță/Anna Hursey va juca, miercuri, contra francezilor Flavien Coton/Leana Hochart, în sferturile de finală ale probei de dublu mixt, la Under-19, în cadrul Campionatelor Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca. O victorie le-ar asigura lui Chiriță și partenerei sale o medalie.

În primul tur, ei au trecut de chinezii Ruibo Wen/Geman Zong cu 3-2 (9-11, 10-12, 11-4, 11-9, 11-8), iar în optimi au învins portoricanii Steven Moreno/Edmarie Leon cu 3-0 (11-9, 13-11, 11-9), potrivit site-ului Federației Române de Tenis de masă.

Dragoș Bujor și belgianca Lilou Massart i-au învins în primul tur p taiwanezii Hsien-Chia Hsu/Ying Syuan Wu cu 3-2 (9-11, 11-8, 11-3, 10-12, 11-9), dar au cedat în optimi în fața perechii sud-coreene Gaon Kim/Nahyun Choi, cu 0-3 (7-11, 11-13, 8-11).

Tot în primul tur, Bianca Mei-Roșu și portughezul Tiago Abiodun au pierdut în fața chinezilor Hechen Li/Yuxuan Qin cu 1-3 (8-11, 15-13, 3-11, 13-15), iar Alesia Sferlea și egipteanul au cedat în fața japonezilor Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki cu 0-3 (8-11, 10-12, 7-11).

La Under-15, românii Andrei Țîbîrnă și Maya Madar au pierdut în optimi în fața cuplului sud-coreean Seungsoo Lee/Yerim Heo cu 0-3 (6-11, 10-12, 4-11). În primul tur, cei doi români au învins perechea Vitor Thiofilo (Brazilia)/Jade Morice (Tunisia) cu 3-1 (11-7, 11-8, 5-11, 11-8).

Patricia Stoica și polonzul Jan Mrugala au pierdut în fața americanilor Kef Noorani/Irene Yeoh cu 1-3 (6-11, 3-11, 11-4, 7-11), iar Raul Creucu și tunisianca Ela Saidi s-au înclinat în fața chinezilor Haiyang Yu/Qihui Zhu cu 0-3 (7-11, 9-11, 8-11).